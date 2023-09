Ehingen

Escape-Spiel des Alb-Donau-Kreises startet: Wasserabenteuer mit dem Tröpfle

Ehingen

Wasserabenteuer mit dem Tröpfle. Das neue Escape-Spiel des Alb-Donau-Kreises startet an der Realschule Ehingen. (Foto: Frederic Schenkel )

An der Realschule in Ehingen startete am vergangenen Freitag ein besonderes Projekt. Mit einem Escape-Spiel sollen Sechstklässler künftig allerhand über das Wasser lernen.

