Erzieherin Ilona Scharmach feiert ihr 40jähriges Dienstjubiläum

Ilona Scharmach feiert ihr ihr 40jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt. hat am 1. September 1983 ihren Dienst als Anerkennungspraktikantin begonnen und ab August 1984 als ausgebildete Erzieherin die Gruppenleitung im Kindergarten Hopfenhaus übernommen. Ab November 1986 wurde ihr die Leitungsstelle im Kindergarten Dächingen und ab August 2002 die Leitung im Kindergarten in Rißtissen übertragen. Seit September 2016 ist sie Erzieherin im städtischen Kinderhaus Rosengarten. Sie hat 40 Dienstjahre im öffentlichen Dienst bei der Stadt Ehingen abgeleistet. „Das schöne an unserem Beruf ist, dass wir durch die Fragen und Anregungen der Kinder immer auf der Höhe der Zeit bleiben“, so Ilona Scharmach. Bürgermeister Tobias Huber gratulierte ihr zu ihrem Dienstjubiläum.