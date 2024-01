Erweiterung Kindergarten Hehlestraße und Wohnen schreitet voran

Um den steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, wird der Kindergarten Hehlestraße erweitert. Dies wird mit einem Neubau für die Kindergartenerweiterung mit Anbindung an den Bestand realisiert. Über dem Kindergarten werden Wohnungen angeordnet. Dies schafft bezahlbaren Wohnraum und der Baukörper wird dem urbanen Umfeld gerecht. Mit dem Spatenstich starteten im September 2022 die Rohbauarbeiten für das Untergeschoss mit Tiefgarage und dem Treppen- und Aufzugskern, die Mitte 2023 abgeschlossen werden konnten. Derzeit wird der viergeschossige Holzbau errichtet (Foto: Daiber). Diesem folgen dann die Arbeiten für den Innenausbau, so dass der Kindergarten zum Kindergartenjahr 2024/2025 bezogen werden kann.