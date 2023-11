Der Bebauungsplan zur Erweiterung des Industriegebiets Berg hat am Donnerstag im Gemeinderat eine weitere Hürde genommen. Dem jetzigen Entwurf stimmte der Rat in seiner Sitzung zu. Damit wird die neue Fassung zwischen dem 11. Dezember und dem 19. Januar öffentlich ausgelegt.

Außerdem findet am 13. Dezember eine Infoveranstaltung mit den jeweiligen Experten zum aktuellen Plan statt, wie Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Sitzung ankündigte.

Stellungnahmen kamen aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft

Es ist ein großer Stapel Papiere, den die Gemeinderatsmitglieder im Vorfeld der Sitzung durcharbeiten mussten. Er enthält nicht nur die Pläne zur Erweiterung des Industriegebiets, sondern auch Gutachten und eine Übersicht über die Stellungnahmen von Behörden und sogenannten Trägern öffentlicher Belange, aber auch Bedenken und Anregungen aus der Öffentlichkeit.

„Es gab eine Vielzahl von Themenkomplexen aus der Öffentlichkeit“, sagte Thomas Sippel vom Netzwerk für Planung und Kommunikation, der den Rat durch die Unterlagen führte. Sie alle seien aufgegriffen und geprüft worden - darunter zum Beispiel die Forderung nach einem alternativen Standort. „Wir haben Prüfungen von alternativen Standortoptionen auch im Kontext des Stammwerkes getätigt“, sagte Sippel.

Naturschutz, Wasserschutzgebiete oder auch Siedlungen hätten die möglichen Flächen jedoch stark eingegrenzt, auch die beiden möglichen Standorte westlich von Ehingen an der Katharinasteige oder westlich von Dettingen seien aus verschiedenen Gründen weniger geeignet. „Der Standort in Berg ist noch immer auf Position eins“, sagte er.

Der Grundwasserschutz wurde angepasst

Bei der Frage nach dem Grundwasserschutz habe man tatsächlich Anpassungen im Plan vorgenommen. Durch drei neue Versickerungsanlagen östlich der Ehrlos komme man nun auf fast die gleiche Rate, was den Abfluss von Regenwasser ins Grundwasser angehe, wie zum jetzigen Zeitpunkt.

Auch die schalltechnische Untersuchung habe man auf Anregung aus der Öffentlichkeit aktualisiert. Im Plangebiet werden bestimmte Werte zur Lärmimmission vorgeschrieben. Es gebe eine einzige Stelle, „die Maßnahmen auslöst“, sagte Thomas Sippel - allerdings sei das schon zum jetzigen Zeitpunkt der Fall.

Mehrere Radwege sind geplant

Auch das Thema Mobilität habe man bedacht. So soll eine Buslinie das Industriegebiet an den ÖPNV anbinden. Radwege entlang der Ehrlos und nach Berg und Kirchbierlingen sind außerdem in Planung. Dazu möchte Liebherr, das bekanntlich das größte Unternehmen in der Gebietserweiterung stellen wird, mit einem betrieblichen Mobilitätsmanagement zur Reduzierung von Individualverkehr beitragen. Auch gebe es eine Absichtserklärung des Unternehmens, den Verkehr zwischen Rottenacker, dem Stammwerk und der Erweiterung zu überdenken und umzustellen. Eine Schienenanbindung ist hingegen nicht möglich.

Liebherr und Stadt einigen sich vertraglich auf ein Parkhaus

Um Flächenbebauung zu minimieren, wird im Vertrag zwischen Liebherr und der Stadt außerdem ein Parkhaus festgeschrieben werden. Im Erdgeschoss wird nach aktuellen Planungen die Lkw-Logistik abgewickelt, während in den Geschossen darüber 750 Parkplätze entstehen sollen.

Auch über eine Nutzung der Abwärme von Sappi im Industriegebiet wird aktuell nachgedacht; ob die Leitung durch Berg gelegt werden kann und damit auch dem Ort Nahwärme verschaffen kann, ist noch nicht klar, soll jedoch bis Ende des Jahres feststehen.

„Träger öffentlicher Belange“ äußern sich

Auch mehrere Ämter und Vereinigungen hatten im Vorfeld Hinweise und Anmerkungen an die erste Auslegung des Bebauungsplanes gemacht, darunter das Regierungspräsidium, der Regionalverband Donau-Iller, das Landratsamt, das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau und das Landesamt für Denkmalpflege. Letzteres hatte auf eine Kapelle aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit hingewiesen, die im Bereich Ob dem Riedkäpple zu finden sei und wo man sich zu Baubeginn abstimmen werde.

Auch der Kreisbauernverband, die Handwerkskammer, Netze Südwest und Netze BW gehören zu Institutionen, die Stellungnahmen abgegeben haben, daneben auch die Feuerwehr Ehingen, die Ortsverwaltungen Berg und Kirchbierlingen und der BUND. Lediglich von der Bundeswehr kamen keine Beanstandungen. All diese Stellungnahmen waren geprüft und in den überarbeiteten Planentwurf eingearbeitet worden.

Grünen-Fraktion ist unzufrieden mit dem Bebauungsplan

„Wir verfolgen nicht das Ziel, den Bebauungsplan abzulehnen“, sagte Hubert Dangelmaier (Grüne). Er erkenne auch an, dass im Laufe des Verfahrens vieles besser geworden sei. „Aber es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten.“ So müsse aus seiner Sicht eine verpflichtende Fassadenbegrünung oder PV-Anlagen in den Bebauungsplan geschrieben werden.

Das Prinzip des flächensparenden Bauens müsse auch auf andere Investoren, abseits von Liebherr, ausgedehnt werden. Auch müsse man darüber nachdenken, ab einer Zahl von zehn Parkplätzen diese mit PV-Anlagen zu überdachen.

Da einige Hallen so hoch seien, dass dort eine Fassadenbegrünung nicht möglich sei, habe man sich auf Dachbegrünung beschränkt, sagte Thomas Sippel in seiner Antwort. Das Thema des flächensparenden Bauens müsse außerdem die Stadt Ehingen mit jedem einzelnen Investor besprechen und in den Einzelverträgen, wie bei Liebherr, festschreiben.

Die Grünen-Fraktion enthielt sich bei der anschließenden Abstimmung schließlich auch bei dem Punkt, dass der Gemeinderat den Entwurfsstand billigt. Die Auslegung des Entwurfs und die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde einstimmig beschlossen.