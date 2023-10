Erstklässler bekommen einen Lesefuchs-Rucksack

Die Stadtbücherei Ehingen setzt ihr erfolgreiches Leseförderkonzept fort. Alle Kinder der Ehinger Grundschulen bekommen auch in diesem Jahr zur Einschulung einen Gutschein für die kostenlose Anmeldung in der Stadtbücherei überreicht. Die Verteilung der Lesefuchs-Rucksäcke erfolgt über die Schulen.

Neben dem Gutschein enthält der Rucksack eine Schutzhülle für den Büchereiausweis, die man umhängen kann, was sehr praktisch ist. So bleiben beide Hände frei zum schmökern und jedes Kind kann so viel ausleihen, wie es tragen kann. Es gibt außerdem Aufkleber und Kratzbildchen zum kreativen Werkeln.

„Wir freuen uns über die gute Kooperation mit den Ehinger Schulen und heißen die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler herzlich willkommen in der Stadtbücherei“, heißt es in der Pressemitteilung der Bücherei.