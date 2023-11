Erfolg für JVG-Schüler beim Mathematik-Wettbewerb 2023

Auch im Jahr 2023 haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen (JVG) am beliebten Unterstufenwettbewerb „Problem des Monats“ (PdM) teilgenommen. Bei diesem Mathematik-Wettbewerb geht es darum, „tüftelige und spannende Knobelaufgaben zu lösen und dann, natürlich richtige Ergebnisse vorausgesetzt, entweder zu den jeweiligen Monatsgewinnern zu gehören oder gar am Ende der Saison zu den Besten, um dann einen der Hauptpreise abräumen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung des JVG. Ein besonderes Dankeschön der Schule galt hierbei dem schuleigenen Förderverein, der in dieser Saison die komplette finanzielle Unterstützung übernommen hat. So konnten erneut nicht nur Urkunden, sondern vor allem geniale Knobelspiele an die erfolgreichen Siegerinnen und Sieger verteilt werden. Gewonnen haben: Greta Gaus, Jonas Thiel, Jens Walter, Elora Turkalj, Anna Glib, Julius Last, Carolyn Mattstädt und Matti Vowinckel.