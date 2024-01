Die Staatsanwaltschaft Ulm erhebt Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 24-jährigen Mann aus Ehingen. Er soll laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft am 10. Juli vergangenen Jahres gegen 22.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße einen 31-Jährigen überfahren haben.

Der Angeklagte soll heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben, weshalb die Anklage von versuchtem Mord ausgeht. Tateinheitlich hierzu wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor.

Das Opfer soll über das Autodach geschleudert worden sein

Der 24-Jährige sei zielgerichtet auf diesen zugesteuert und habe ihn frontal erfasst. Der 31-Jährige soll über die Motorhaube und das Autodach geschleudert worden sein. Mit dem Kopf sei er dann auf dem Asphalt ausgeschlagen und bewusstlos liegengeblieben. Der Angeklagte sei davongefahren.

Sein Opfer soll zwei Platzwunden am Hinterkopf und Prellungen am Arm und im Beckenbereich erlitten haben. Der Angeklagte habe sich noch am selben Abend auf dem Polizeirevier Ehingen gestellt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Familienstreit war vorausgegangen

Zwischen den Familien des Angeklagten und des 31-Jährigen sollen bereits seit einiger Zeit Streitigkeiten bestehen. Ausgangspunkt sei die Trennung des Bruders des Angeklagten von dessen Ehefrau, der Schwester des 31-Jährigen. Die Streitigkeiten sollen an dem Tag eskaliert sein.

Um die Mittagszeit und am Nachmittag des Tages soll es zu Vorfällen zwischen Mitgliedern der Familien gekommen sein. Das sei auch der Auslöser für den Vorfall am Abend gewesen, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Vor dem Landgericht Ulm sich aktuell fünf Verhandlungstage angesetzt, 17 Zeugen und ein Sachverständiger sollen gehört werden. Das 31-jährige Opfer tritt als Nebenkläger auf.