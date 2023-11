„Es ist, als versuche man einen Marathon mit Bleischuhen zu laufen und der Boden ist aus Sand. Man kommt nicht voran, egal wie.“ So beschreibt Dennis Göhsing aus Altsteußlingen wie es ist, unter einer Depression zu leiden. Der 28-Jährige spricht aus eigener Erfahrung: Nachdem er an Krebs erkrankt war, ist er selbst depressiv gewesen. Nun möchte er eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depression in Ehingen eröffnen. Was noch fehlt, ist ein geeigneter Raum.

Ausschließlich für Männer

Die Selbsthilfegruppe soll ausschließlich für Männer da sein oder solche, die sich als Mann identifizieren. Warum? Zum einen, weil es Selbsthilfegruppen für Männer in der Region schlichtweg nicht gebe. Zum anderen, weil es vielen Männern schwerfalle, ihre Gefühle vor Frauen offenzulegen. „Die toxische Männlichkeit ist einfach da, wir wurden so erzogen“, sagt Dennis Göhsing. Das führe dazu, dass Männer denken, sie dürften keine Gefühle zulassen und sie müssten immer stark sein. Der Leidensdruck, wenn man an einer Depression erkrankt ist, sei dadurch noch einmal größer.

Vor Männern ist es leichter zu sagen: ,Ja, mir geht es schlecht’. Dennis Göhsing

Dass solch ein Männerbild auch unter Frauen verbreitet ist, zeigen hämische Kommentare von Damen unter den Facebook-Posts, in denen Dennis Göhsing von seinem Vorhaben schreibt. Männer sollten besser Häuser bauen, hieß es da zum Beispiel, erzählt der 28-Jährige, der diese Kommentare löschen ließ. „Es ist schade, wenn es ein Betroffener gelesen hat“, sagt er.

Zwischen 2016 und 2019 war Dennis Göhsing an Krebs erkrankt. „Seitdem bin ich selbst depressiv gewesen“, sagt er. Und ja: Auch er habe Probleme gehabt, sich vor Frauen zu öffnen. „Vor Männern ist es leichter zu sagen: ,Ja, mir geht es schlecht’“, meint er. Heute habe er seine Depression größtenteils im Griff. Durch die Krebserkrankung sei er offener und lockerer geworden. „Der Krebs ist ein positiver Teil meines Lebens. Ich bin glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte“, sagt er. Jetzt möchte er Anderen helfen.

Alle im selben Boot

Es sei etwas ganz anderes, wenn man mit Menschen reden könne, denen es genauso schlecht geht wie einem selbst, die im selben Boot sitzen und die verstehen wie es ist, wenn man Angst hat und nicht schlafen kann. Doch erst einmal muss man das Angebot einer Selbsthilfegruppe annehmen: „Den größten Mut braucht es, sich zu melden“, sagt der 28-Jährige. Umso erfreulicher ist es, dass sich bei ihm schon sechs betroffene Männer und die Mutter eines weiteren jungen Mannes gemeldet haben, als sie von seinem Vorhaben in den Sozialen Medien gelesen haben. Und auch sonst habe es viele positive Reaktionen gegeben ‐ auch von Frauen.

Die Isolation ist das größte Problem an der Depression. Dennis Göhsing

Dennis Göhsing ist sich sicher, dass der Bedarf an so einer Selbsthilfegruppe im Raum Ehingen da ist. Er glaubt, dass etwa 20 Männer teilnehmen werden. Wichtig sei, an die Menschen mit Migrationshintergrund heranzukommen. „Denn im Umfeld von Muslima Schwäche zu zeigen, ist ganz schwierig“, betont er. Dabei sei es so wichtig, dass das Eis bricht. Schafft man das bei einem Einzelnen in der Gruppe, so sei das Ziel erreicht, denn: „Wenn einer loslässt, tun es die Anderen auch.“

Leidet man unter einer Depression, habe man keine Kontrolle über die eigenen Stimmungen, erklärt der 28-Jährige. Es komme sogar zu Panikattacken oder Kreislaufzusammenbrüchen. In der Folge ziehen sich Viele zurück. „Die Isolation ist das größte Problem an der Depression“, sagt der Altsteußlinger. Man versuche das Leiden vor Arbeitskollegen und selbst vor den eigenen Partnern geheim zu halten. „Das braucht sehr viel Energie.“

Dennis Göhsing hat selbst schon viel durchgemacht, er hat nicht nur den Krebs besiegt. Aufgewachsen im Ruhrpott, lebte er teilweise auf der Straße, kam in Kontakt mit Kriminalität und Drogen. Was ihn bis heute trägt, ist die Kunst mit Worten: Mittlerweile tritt der 28-Jährige regelmäßig im weiteren Umkreis bei Poetry-Slam-Veranstaltungen auf oder moderiert beziehungsweise leitet sie. Auch im Ehinger Kino moderierte er bereits die Veranstaltung „Popcorn und Lyrik“.

Vor seiner Krebserkrankung arbeitete Dennis Göhsing für die Müllabfuhr und leitete 24 Mitarbeiter. Heute arbeitet der 28-Jährige für ein Callcenter und hat dort viel mit Menschen zu tun. Außerdem gibt er Schreib- und Rede-Workshops. Diese Erfahrungen sollen ihm bei der Leitung einer Selbsthilfegruppe weiterhelfen. Zusätzlich zehrt der 28-Jährige von den Erfahrungen aus seiner Vergangenheit, als er selbst Teil einer solchen Gruppe war.

Angebot soll kostenlos sein

Als er depressiv wurde, ging er zu verschiedenen Selbsthilfegruppen. Oft waren die Erfahrungen, die er dort machte, allerdings negativ ‐ er hat viele Gruppen schnell wieder verlassen. „Es waren eher Kaffeekränzchen. Es ist nie in die Tiefe gegangen, man hat nie wirklich über die Probleme gesprochen“, erzählt er. Doch eine Gruppe blieb ihm in positiver Erinnerung: „Da wurde angesprochen, wenn es jemandem schlecht geht“, sagt Dennis Göhsing, der es in seiner Selbsthilfegruppe in Ehingen genauso machen möchte. „Ich bin echt gut darin, das Eis zu brechen“, sagt er. Gleichzeitig soll sich jeder Teilnehmer wohlfühlen und kommen, wann er will. Was er deshalb von den Teilnehmern einfordert, ist Toleranz gegenüber anderen Religionen, ethnischen Zugehörigkeiten und sexuellen Orientierungen. Die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe soll kostenlos sein. Für seinen Einsatz möchte der 28-Jährige „keinen Cent“.

Stattfinden sollen die Treffen bestenfalls am Wochenende, weil da die Wenigsten arbeiten müssen. Neben seiner Suche nach einem geeigneten Raum über Soziale Medien, hat Dennis Göhsing auch schon Kontakt mit Kirchen und dem Krankenhaus in Ehingen aufgenommen. Ein Raum in der Klinik wäre seine „favorisierte Lösung“, wie er sagt. Denn dort sei es neutral, jeder fühle sich hier willkommen und es sei „eine sichere Umgebung“. Auch mit der Selbsthilfekontaktstelle KORN ist er bereits in Kontakt.

Sobald ein Raum gefunden ist, soll das Angebot starten, sollen die Betroffenen aus dem Raum Ehingen über ihre Gefühle und Ängste miteinander ins Gespräch kommen. Was umso wichtiger ist, da man eigentlich keinen Antrieb, keine Motivation habe, sich mit anderen zu treffen, wenn man unter einer Depression leidet. Dennis Göhsing beschreibt die Depression als ein „Tsunami an Gedanken, der dich überrollt“. Und es brauche Zeit, das in den Griff zu bekommen. Denn: „Das ist einfach ein Marathon.“

Raum gesucht

Wer unter einer Depression oder auch anderen psychischen Problemen leidet und an einer Selbsthilfegruppe in Ehingen teilnehmen möchte, darf sich bei Dennis Göhsing melden. „Jeder darf kommen“, betont der 28-Jährige. Und auch wer einen geeigneten Raum für bis zu 20 Personen samstags oder sonntags kostenfrei zur Verfügung stellen kann, darf sich gerne direkt an den Altsteußlinger wenden. Seine E-Mail-Adresse ist: [email protected]