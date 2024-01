Entflogener Wellensittich aufgefunden

Ein entflogener gelbgrüner Wellensittich ist am Freitag, 26. Januar, in der Kornhausgasse in Ehingen (Donau) aufgefunden worden. Der Vogel sei in einem guten Zustand, heißt es in der Mitteilung der Stadt Ehingen. Das Tier wurde vorübergehend in Pflege aufgenommen. Wer einen Wellensittich vermisst oder wer ihn eventuell vorläufig oder auch auf Dauer in Pflege nehmen will, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro unter der Telefonnummer 07391/503-331 melden