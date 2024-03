Englisch-Stammtisch trifft sich wieder am 21. März

Der nächste Englisch-Stammtisch findet am Donnerstag, 21. März, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Rose in Ehingen statt. Die offene Gruppe, also keine feste Mitgliedschaft, trifft sich in der Regel jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Willkommen sind laut Ankündigung des Veranstalters all diejenigen, die gerne Englisch sprechen, einfach nur zuhören möchten, vielleicht aus beruflichen Gründen in Ehingen sind oder gerade eine Reise ins Ausland planen und ihr Englisch etwas auffrischen möchten.