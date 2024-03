Endgültige Entscheidung vorerst vertagt

Prächtig präsentiert und dennoch knapp verloren. Gegen die heimstarken Löwen aus Erfurt zeigte das Team Ehingen Urspring am Samstagabend erneut eine gute Leistung und hatte den Tabellendritten schon am Rande einer Niederlage, ehe die favorisierten Gastgeber das Spiel in den letzten fünf Minuten doch noch drehen konnten und mit 102:98 als Sieger vom Feld gingen.

Angeführt von Kapitän Vincent Neugebauer mit einem bärenstarken Double-Double (24 Punkte / 14 Rebounds) und den mit jeweils 20 Punkten stark aufspielenden Jared Grey und Daniel Zacek verkauften sich die Gäste in Thüringen teuer. Im ersten Viertel bot man dem Erfurter „Alleinunterhalter“ Paul Albrecht (12 der ersten 14 Löwen-Punkte, am Ende mit 36 Punkten Topscorer) dank einer engagierten Leistung bereits Paroli (25:24/10.), im zweiten Viertel übernahm das Team von Coach Johannes Hübner dann sogar die Führung (52:53/20.).

Spannende Schlussphase

Nicht zuletzt aufgrund einer guten Dreier-Quote von zeitweise über 50 Prozent (am Ende des Spiels 43 Prozent) bauten die Gäste ihre Führung nach dem Seitenwechsel auf bis zu sieben Punkte aus (73:80/31.). Mit einem Zwischenspurt konnten die Erfurter Basketball-Löwen fünf Minuten vor Schluss das Spiel drehen (88:86/35.). Das Team Ehingen Urspring wehrte sich dennoch weiter nach Kräften und wollte unbedingt den Auswärtssieg, der den endgültigen vorzeitigen Klassenerhalt mit sich gebracht hätte. 90 Sekunden vor dem Ende erkämpfte Vincent Neugebauer per Dunking nochmals eine 95:96-Führung, doch in der Schlussphase hatten die Gastgeber laut Team Ehingen Urspring „das nötige Quäntchen Glück in den strittigen und spielentscheidenden Szenen“.

Nach der finalen 98:102-Niederlage in Erfurt dreht die Abstiegskampf-Achterbahn für das Team Ehingen Urspring somit noch mindestens eine weitere Runde. Zwar verabschiedete sich der TSV Tröster Breitengüßbach nach seiner 76:77-Heimniederlage gegen Leitershofen aus dem Dreikampf und steht zwei Spieltage vor dem Saisonende als erster sportlicher Absteiger fest, die Black Forest Panther aus Villingen-Schwenning konnten hingegen ihrerseits das Auswärtsspiel in Coburg mit 98:93 gewinnen und bleiben weiter im Rennen um den Klassenerhalt.

Den nächsten Matchball zum Klassenerhalt hat das Team Ehingen Urspring bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Bayern II.