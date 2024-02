Emotionaler Appell in schwierigen Zeiten

An beschwörenden Schlagwörtern, die den richtigen Ton setzen sollen, mangelt es dem „offenen Brief“ der Vorstandschaft des Team Ehingen Urspring und der Urspring Basketball Academy wahrlich nicht: von „zusammenrücken“, „zusammenstehen“, „gelebter Zusammenhalt“ oder „Ehingen/Urspring hält zusammen“ ist in dem Anfang der Woche veröffentlichten Statement der Vereinsverantwortlichen zu lesen.

Am Dienstag unterstrichen die beiden Vorstände Hans-Martin Meth und Nico Drmota gemeinsam mit den beiden Coaches Johannes Hübner und Oliver Heptner nun auch nochmals persönlich die Eindringlichkeit des schriftlich formulierten Appells, um die aktuell schwierige Situation des Vereins inmitten des in der ProB tobenden Abstiegskampfes „mit vereinten Kräften“ zu meistern. Dazu sollen auch möglichst alle Basketballfreunde, Partner und Fans aus der Region mit ins Boot geholt werden - und zwar nicht zuletzt in Form eines „Zukunftsgespräches“, das am Dienstag, 12. März, um 18.30 Uhr im Foyer der JVG-Sporthalle in Ehingen über die Bühne gehen soll. „Jeder ist herzlich eingeladen, die Zukunft mitzugestalten und sich aktiv einzubringen“, betonen die beiden Vorstände unisono.

„Es ist an der Zeit, den Austausch zu suchen!“

„Es ist glaube ich an der Zeit, den Austausch zu suchen - sowohl mit den alten Unterstützern, die dem Ehinger Basketball schon sehr lange verbunden sind - auf der anderen Seite aber auch eine neue Generation mit reinzuholen, um eine gemeinsame Identität für die Zukunft zu schaffen. Dafür braucht es Austausch und dafür braucht es ein Aufeinanderzugehen. Das wollen wir mit diesem Aufruf starten“, ergänzt Coach Oliver Heptner.

Die grundsätzliche Philosophie ist dabei klar: Der Basketball-Standort Ehingen/Urspring steht seit der Gründung für nachhaltige Jugendförderung und Förderung der individuellen Entwicklung junger, begeisterter Basketball-Talente. „Wir haben für uns definiert: das Jugendbasketball-Programm ist unsers - Punkt“, betont Vorstand Hans-Martin Meth, ergänzt aber: „Wir bekommen unser Jugendbasketball-Programm nur vernünftig zum Laufen, wenn wir hintendran den Leistungssport in Ehingen stehen haben!“

Dieser Leistungssport-Bereich könnte durch den drohenden Abstieg allerdings zukünftig ins Wanken geraten. Als momentan Tabellenzwölfter, punktgleich mit dem ersten derzeit potenziellen Absteiger aus Breitengüßbach einen Platz dahinter, kämpft das Team Ehingen Urspring um das sportliche Überleben in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB Süd.

Dabei setzt man auch in sportlich schwierigen Zeiten auf die hauseigenen Tugenden. „Selbst die Herausforderung, eine durch das Saisonaus von Henning Ballhausen entstandene Lücke im Kader zu schließen, muss durch größere Verantwortung unserer NBBL-Youngster gemeistert werden - auf dem Transfermarkt war zu diesem späten Zeitpunkt kein finanzierbarer Spieler mehr zu finden“, so die Vereinsverantwortlichen. Es gelte, dem Team „zum Klassenerhalt zu verhelfen und den positiven Trend unseres einzigartigen Basketballprojekts zu festigen. Erfolge, jenseits einer reinen Tabellenposition, gibt es nämlich reichlich: Die Entwicklung unserer U22-Spieler, insbesondere Vincent Neugebauer, die Entwicklung unserer U18-Nationalspieler Jared Grey und Jorke Aav sowie die Auftritte unserer jüngsten Spieler Pablo Estelle (U16-Nationalspieler) oder Leonhard Laar zuletzt. Angeführt von diesen Spielern, sind unsere Jugend-Akademie-Teams auf Play-off-Kurs.“

Coach Hübner glaubt an sportliche Rettung

Head-Coach Johannes Hübner ist derweil nach wie vor auch von einer sportlichen Rettung überzeugt: „Die Mannschaft lebt und die Mannschaft schafft das!“ Allerdings geht man beim Team Ehingen Urspring dem näher rückenden Saison-Ende auch nicht blauäugig entgegen. Einen Plan B hätte man dabei eventuell in Form einer Wild Card in der Hinterhand. „In der Regionalliga sieht es nicht so aus, als ob da jemand hoch wollen würde - daher sind wir mit der Liga im Austausch und die Rahmenbedingungen würden wohl auch funktionieren: Wenn die Liga sagt, es gibt eine Wild Card, dann würden wir die natürlich auch beanspruchen wollen. Das haben wir bei der Liga auch schon so angemeldet und als Nachwuchs-Standort hätten wir vermutlich auch gute Chancen“, erklärt Heptner.

Aber auch ein mögliches Worst-Case-Szenario hat man im Blick: „Wenn wir sportlich absteigen, dann steigen wir sportlich ab - dann ist das so“, ergänzt Hans-Martin Meth: „Dann ist das Projekt nicht gestorben! Dann wäre das Ziel eben der direkte Wiederaufstieg. Dafür müsste man dann mit den Sponsoren reden, ob sie diesen Weg mitgehen - die sollten schon bei der Stange bleiben, aber wir würden sofort durchstarten wollen mit dem gleichen Engagement und den gleichen Ressourcen. Ich glaube, dass wir sportlich in der Regionalliga fehl am Platze wären.“

Weggebrochene Ressourcen

Vielmehr möchte man nun eben nicht zuletzt mit dem bevorstehenden „Zukunftsgespräch“ am 12. März „gemeinsam nach vorne blicken und gemeinsam die Zukunft“ gestalten: „Wenn wir in vier Wochen bei dem Zukunftsgespräch zusammensitzen, geht es nicht nur um die aktuelle sportliche Situation, sondern auch um die Fragestellung, wie der Basketball in Ehingen weiter funktioniert und mit wem“, betont Vorstand Nico Drmota in Hinblick auf das geplante Treffen: „Man hat halt über die Jahre gespürt, dass Ressourcen weggebrochen sind - vor allem die Ressource Mensch, ob das ein Sponsor ist, ob das ein Fan oder ein Helfer ist - möglicherweise sind wir als Verein da gar nicht mehr attraktiv, dazu muss man aber Kritik zulassen und mit den Leuten ins Gespräch kommen“, appelliert Drmota an den bislang stets „gelebten Zusammenhalt in Ehingen und Urspring“, der das Projekt immer auszeichnete, der zuletzt durch die schwierigen Corona-Zeiten und sportlich ernüchternde Jahre in der ProA in Ehingen allerdings etwas abhanden gekommen zu sein scheint.

Eine erste positive Aktion diesbezüglich gab es bereits in Form eines Treffens mit Mitgliedern des Green Inferno Fanclubs. „Damit wollten wir auch Zusammenhalt herstellen und das hat toll funktioniert: In Fellbach waren glaube ich die meisten Fans bei einem Auswärtsspiel während meiner Zeit hier „, kann Johannes Hübner auch trotz Niederlage in Fellbach dem bislang letzten Spiel abschließend dennoch etwas Positives abgewinnen: „Dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben hat und da noch nochmal zurückgekommen ist, oder dass sich Vincent mit Kampfgeist zweimal ins Aus wirft, hat Wirkung gezeigt und gezeigt, dass das Team brennt und die Situation annimmt!“