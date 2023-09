Elterninitiative sammelt Unterschriften für die Rückkehr zu G9

Zurück zum neunjährigen Abitur an Gymnasien in Baden-Württemberg: Eltern fordern seit Jahren die Abschaffung des achtjährigen Gymnasiums. Eine Elterninitiative in Ehingen sammelt deshalb am Samstag, 30. September, von 9 bis 12 Uhr, während des Wochenmarkts Ecke Hauptstraße/Marktplatz Unterschriften für den Volksantrag.

Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard ‐ mittlerweile als letztes altes Bundesland. G9 gibt es in Baden-Württemberg nur noch als Modellprojekt an 44 Gymnasien. Das Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen bietet das G8 an ‐ schon in einem Interview im Juli hat Schulleiter Tobias Sahm seine klare Haltung geäußert „Ich würde es begrüßen, wenn wir wieder zu G9 zurückkehren würden“, sagt er.

Die Elterninitiative von Christina Sauter-Knapp und Anita Ludendorff unterstützt am Samstag beim Wochenmarkt die Aktion „G9 jetzt! BW“, die sich für eine Rückkehr zu neun Jahren einsetzt. Doch der Weg dorthin ist schwierig. Denn bis Mitte November hat die Elterninitiative noch Zeit, um ausreichend Unterschriften für ihren Volksantrag zu sammeln. Aktuell fehlen noch knapp 10.000 von den erforderlichen 39.000 Unterschriften, die gesammelt und bestätigt werden müssen. Unterschriftsberechtigt ist jeder Wahlberechtigte aus Baden-Württemberg ab 16 Jahren. Die Elterninitiative hofft darauf, dass in Ehingen weitere Unterschriften für die bundeslandweite Aktion hinzukommen.