Einladung zur Stadtputzete

Die Stadtputzete hat in Ehingen schon seit vielen Jahren Tradition. Daher lädt die Lokale Agenda Ehingen 21 bereits zum 19. Mal zur Stadtputzete ein, um die Straßen, Wege, öffentliche Flächen entlang von Wasserläufen von Müll und Unrat zu befreien. Zum Frühjahrsputz sind alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Putzete ist laut Pressemitteilung ein gutes Beispiel für Bürgerengagement zum Wohle der Stadt und aktiven Umweltschutz. Weggeworfener Müll schadet der Umwelt, daher ist es besonders wichtig, ihn zu entsorgen. Die Sammlung findet bei jedem Wetter statt.

Die Lokale Agenda 21 Ehingen möchte allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich an dieser Aktion zu beteiligen und ihre Stadt herauszuputzen. Die Einsatzgebiete für Kinder, Erwachsene oder Menschen mit Behinderungen können nach Absprache frei gewählt werden.

Treffpunkt am Samstag, 13. April, ist der städtische Bauhof. Kurzentschlossene können sich hier auch ohne Anmeldung um 9 Uhr einfinden. Jede Gruppe erhält Müllsäcke, Greifzangen und Verbandsmaterialien und wird auf die verschiedenen Einsatzgebiete verteilt.

Teilnehmer sollen für die Sammlung möglichst eigene geeignete Handschuhe mitbringen. Nach der Säuberungsaktion erhalten alle Helfer im Bauhof eine kleine Stärkung.

Wer sich für die Stadtputzete anmelden möchte, kann sich mit Angelika Gaschler von der Geschäftsstelle der Lokalen Agenda 21 Ehingen unter der Telefonnummer 07391/503-103 oder per Mail an [email protected] in Verbindung setzen.