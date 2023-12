Eine Party wird es am Freitagabend auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt geben: Es gibt Cocktails und DJ Dahein sorgt für den Partysound. „Zusätzlich haben sich einige Einzelhändler für diesen Abend ein besonderes Angebot überlegt“, heißt es im Flyer des Weihnachtsmarkts. Parallel zur Party sei ein spontaner Einkauf bis 22 Uhr möglich. Doch es werden wohl nicht alle Händler teilnehmen. Außerdem glaubt nicht jeder, dass eine Einkaufsnacht parallel zur Weihnachtsparty die beste Idee ist.

Susanne Preis-Ackermann von der Modeboutique Fashion Wave freut sich über das Shopping-Event. „Ein großer Dank an die Stadt, dass sie das organisiert. Sie ist eine große Unterstützung“, sagt sie. Doch eine offizielle Einkaufsnacht sei das am Freitag nicht, schränkt sie ein, denn der Ehinger Gewerbeverein (GHF) engagiere sich zu wenig, „das ist traurig“. Am Freitag könne sich jeder Händler überlegen, ob er mitmacht oder eben nicht. Sie wisse, dass nicht alle an der Aktion teilnehmen werden.

Modeschau auf der Bühne

Fashion Wave dagegen sorgt gemeinsam mit Leder Baum ab 18 Uhr sogar für eine Modeschau auf der Showbühne des Weihnachtsmarkts. Und das Geschäft in der Schwanengasse wird mindestens bis 21 Uhr öffnen und „je nach Kundenfrequenz auch länger.“ So lange Kunden da sind, ist auch der Laden auf, versichert Preis-Ackermann. Mit Blick auf Freitag ist sie „sehr guter Hoffnung“. Vor ein paar Jahren habe so eine Einkaufsnacht schon einmal parallel zum Weihnachtsmarkt stattgefunden und es sei gut gelaufen, erklärt sie. Und dieses Jahr locke ja auch vielleicht die Modeschau zum Einkauf in den Geschäften.

Karl-Heinz Dicknöther, der GHF-Vorsitzende, ist anderer Meinung. Natürlich wolle sich der Gewerbeverein für solche Events engagieren, versichert er. Doch der Termin am Freitag sei ungünstig, glaubt er. Als der lange Verkaufsabend in der Vergangenheit parallel zum Weihnachtsmarkt stattgefunden habe, seien die Leute auf dem Weihnachtsmarkt geblieben „und die Geschäfte blieben leer“. Deshalb sehe er den Termin im Dezember als „kontraproduktiv“ an für die Geschäftsleute. Generell, sagt er, sei die Einkaufslust zurzeit nicht nur in Ehingen schlecht. Man werde als GHF deshalb auch in Zukunft verkaufsoffene Sonntage und Einkaufsnächte auf die Beine stellen. Nur eben nicht in Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt.

Buntes Licht

Die Goldschmiede Bayrl-Mittl wird teilnehmen am langen Einkaufsabend. Man habe auch schon eine spezielle Beleuchtung bestellt, die von der Stadt angeregt wurde und die die Fassade in buntes Licht tauchen wird, erklärt Goldschmiedemeister Stefan Mittl, der betont: „Wir machen mit und haben länger geöffnet.“ Man freue sich über jeden, der am Freitagabend noch Lust bekommt, zu bummeln. „Uns kostet es ja kaum Aufwand und Mühe.“

Das Geschäft Leder Baum, das an der Modeschau teilnimmt, ist auch bis in die späten Abendstunden für die Kunden da. „Wir sind bereit“, sagt Geschäftsführer Marc Bensch. Man wolle die Kunden verwöhnen und sei so lange für sie da, so lange man das Gefühl habe, die Leute hätten Lust vorbeizuschauen, verspricht er. Durch die Aktion erhoffe man sich eine höhere Frequenz, so Bensch, der gleichzeitig sagt: „Ich bin da ganz realistisch: Spätestens um 20 Uhr ist die große Luft raus.“ Dann werde der Schwerpunkt der Partynacht wahrscheinlich im gastronomischen Bereich liegen, schätzt er.