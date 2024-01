Das E-Rezept ist da. Seit Anfang des Jahres sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, statt des alten rosafarbenen Papier-Rezepts das neue elektronische auszustellen. Patientinnen und Patienten können das dann über ihre elektronische Gesundheitskarte, eine App oder als Papierausdruck in der Apotheke vorzeigen. Ein gutes System sagen die einen, bei den anderen fällt ein erstes Fazit eher negativ aus.

70 Prozent der Kunden nutzen das E-Rezept

Etwa 70 Prozent der Kundinnen und Kunden in der Ratsapotheke in Ehingen holen ihre Medikamente mittlerweile per E-Rezept ab, sagt Seniorchef Peter Brzoska. Er selbst zeigt sich jedoch noch nicht von dem neuen Rezept überzeugt. „Es geht nicht schneller, es geht langsamer“, sagt er.

Bis die Karte eingelesen sei, dauere es etwas länger als wenn der Kunde einfach sein Papier-Rezept auf den Tresen legt. „Es ist nicht die Hilfe, die es sein sollte“, sagt Brzoska deswegen. Das sei unter anderem eine Frage der Einarbeitung. Aber aktuell brauche er für ein E-Rezept etwa doppelt so lang wie für eins aus Papier.

Es gibt noch Schwierigkeiten

Schwierig könne es durchaus werden, wenn er einen gewissen Hersteller in der Apotheke nicht vorrätig habe, dafür aber den Wirkstoff. Das müsse er jedes Mal extra im Rezept begründen. Außerdem würde er jedes Rezept ausdrucken, „damit wir einen Beleg haben“, wie der Apotheker sagt.

Es sei auch schon vorgekommen, dass Patienten in der Apotheke gestanden hätten, bevor die Ärztin das Rezept überhaupt unterschrieben hatte. „Das gibt es durchaus, dass der Arzt sagt, dass man das Medikament erst am nächsten Tag abholen soll, weil sie es erst abends unterschreiben“, sagt Brzoska.

Apotheken sind seit fast zwei Jahren bereit

Seit fast zwei Jahren seien die Apotheken im Land bereit für das E-Rezept, obwohl es praktisch nicht gebraucht wurde. Die meisten Ärzte hätten erst auf Druck von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum 1. Januar 2024 die neue Technik angeschafft.

Nicht nur das Gerät zum Einlesen der Gesundheitskarte habe Geld gekostet, sagt Brzoska. Auch eine monatliche Benutzungsgebühr falle an - in den vergangenen zwei Jahren für eine Technik, die praktisch nicht benutzt wurde.

E-Rezept vereinfache vieles

Am Marktplatz in der Marienapotheke stehen die beiden pharmazeutisch-technischen Assistentinnen Elke Johannsen und Marion Geprägs hinter dem Tresen und bedienen Patientinnen und Patienten. Seit Anfang des Jahres würden immer mehr mit dem E-Rezept zu ihnen kommen, sagen sie.

„Es kommt drauf an, wie gut es gerade funktioniert bei den Ärzten“, sagt Geprägs. Es sei schon vorgekommen, dass aus einer Praxis keine Rezepte angekommen seien. Das habe jedoch nicht an den Ärztinnen und Ärzten gelegen, sondern am System selbst.

Grundsätzlich vereinfache es Vieles, sind sie überzeugt. „Für den Kunden ist es schon mal angenehmer“, sagt Johannsen. Auch bei Lieferengpässen könne das E-Rezept nützlich sein. Wenn ein gewisses Medikament gerade nicht verfügbar sei, könne die Apotheke sich direkt bei der Ärztin melden, die das Rezept dann anpassen könne. „Wir sagen, was wir da haben und der Arzt kann dann die Medikation drauf einstellen“, sagt Geprägs. Das vereinfache die Situation für Ärzte, Patienten und Apothekerinnen.

Unterzeichnung kostet den Arzt mehr Zeit

Etwas anders schätzt der Ehinger Allgemeinmediziner Andreas Rost die Situation ein. Auf dem aktuellen Stand der Entwicklung vereinfache es wenig, sagt er. Für die Unterschrift von 20 Rezepten nach dem alten System habe er etwa eine halbe Minute gebracht. Das Unterschreiben von 20 E-Rezepte dauere mitunter eine halbe Stunde. Denn jedes Medikament bekomme einen eigenen E-Auftrag, der vom Arzt abgesegnet werden müsse - pro Medikament seien das etwa allein schon 20 Sekunden, bis die Signatur übermittelt sei.

Ein Rezept beinhalte aber bis zu drei Medikamente gleichzeitig. Diesen Arbeitsaufwand könne er zum Beispiel während der Akutsprechstunde aktuell nicht leisten, sagt Rost. Deshalb würden in der Zeit die Rezepte per Hand ausgestellt. Das bedeute jedoch, dass er das Rezept auf einem DIN A4 Papier ausdrucken müsse, die früheren Rezepte seien kleiner gewesen. Das verursache deshalb wieder mehr Papier. Auch die QR-Codes drucke das System aktuell aus. Die behalte man in der Praxis aus Dokumentationsgründen.

Altes und neues System laufen parallel

Dazu kommt, dass momentan sowohl das alte als auch das neue System parallel nebeneinander her laufen. Denn sowohl das grüne für nicht verschreibungspflichtige Medikamente als auch das blaue, das private Rezept werden nach wie vor nach dem alten System ausgestellt. In der Apotheke individuell hergestellte Cremes und Rezepturen würden ebenfalls noch nicht über das E-Rezept laufen, ebenso wie Teststreifen für Diabetiker.

Rost bemängelt außerdem, dass es im vergangenen Jahr zwar einen Pilotversuch mit verschiedenen Praxen gegeben habe. Informationen über deren Verlauf seien jedoch nie bei den Ärzten angekommen. „Es gab keine Handlungsempfehlungen, wie man mit dem System am besten umgeht“, sagt der Arzt.

Man hätte das System aus Österreich übernehmen können

Unverständlich für den Ehinger Arzt ist auch: „Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland das System wieder völlig neu erfinden.“ In Österreich gebe es das E-Rezept schon seit einigen Jahren ganz erfolgreich. Von dort hätte man das System beispielsweise übernehmen können.

Und: „Wir haben immer Großstadt-Konzepte und da wird dann versucht, das aufs Land zu bringen und genau so umzusetzen.“ Das könne nicht funktionieren. Denn in der Stadt und auf dem Land gebe es ganz unterschiedliche Voraussetzungen.

E-Rezept geht mit der Zeit

Bei aller Kritik sagt Rost aber auch: „Das wäre nie gekommen, hätte man nicht gesagt: Da ist der Stichtag und da wird das eingeführt.“ Schließlich versuche man schon seit vielen Jahren, das E-Rezept einzuführen. Die erste Idee kam bereits in den 1990er Jahren auf. In der digitalen Zeit sei es unabdingbar, dass das System kommt, ist Andreas Rost überzeugt.

„Jeder Weg hat seine Stolpersteine.“ Nach aktuellem Stand gibt es davon noch viele. Das Arbeiten damit ist zu umständlich, auch für den Patienten gehe es nicht schneller. Andreas Rost sagt: „Es ist noch nicht das, was wir brauchen, um effektiv arbeiten zu können.“