Ein 55-Jähriger soll seine Ex-Partnerin und Mitbewohnerin in einer Sozialunterkunft in Ehingen erstochen haben. Dafür muss er sich seit Freitag vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Der Mann räumt die Tat ein, kann sich den Hergang und seine Motivation aber angeblich nicht erklären.

Es ist ein lauer Sommerabend am 3. August 2023 in Ehingen. Während in der Innenstadt noch viele Besucher das Sommerfest der Volksbank-Höfe fröhlich ausklingen lassen, ereignet sich nur wenige hundert Meter entfernt eine Tragödie. Gegen 22 Uhr eskaliert in einer Sozialunterkunft am Mühlweg der seit Monaten anhaltende Streit eines rumänischen Staatsbürgers mit seiner Ex-Partnerin. Obwohl im Garten und im Haus etliche Bewohner und Gäste eine Grillparty feiern, fasst der 55-Jährige einen fatalen Entschluss. Er geht auf sein Zimmer im Dachgeschoss, holt ein Messer und sticht mehrfach auf sein 13 Jahre jüngeres Opfer ein, das sich in diesem Augenblick auf der Toilette im Erdgeschoss befindet. Einmal landet die Klinge im Oberbauch, einmal mit großer Wucht in der Flanke auf Brusthöhe der Frau. Dieser Stich ist tödlich, weil das Opfer binnen weniger Minuten verblutet, wie der tags darauf erstellte forensische Bericht ergibt. Mehrere kleinere Stichwunden im linken Unterarm zeigen, dass sich die Frau gegen ihren Angreifer zur Wehr gesetzt haben muss. Vergeblich.

Staatsanwaltschaft: Das Opfer hatte keine Chance

Sie hatte keine Chance, auch weil sie von dem Angriff völlig überrascht worden sei, befindet die Staatsanwaltschaft und klagt den Mann wegen Mordes an. Der sitzt seit dem Abend des 3. August in Untersuchungshaft und seit Freitag auf der Anklagebank des Ulmer Landgerichts. Zwar äußert er sich zur Tat und räumt ein, diese begangen zu haben. Erklären könne er sie sich aber nicht. Ebensowenig will er sich an den genauen Ablauf erinnern. Es ist keine leichte Aufgabe für die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter, Licht ins Dunkel zu bringen. Denn die Aussagen des Angeklagten sind teils widersprüchlich und alles andere als glaubwürdig.

Die Probleme in der Beziehung mit der Frau, die er seit etwa drei Jahre kannte, als beide in die Sozialunterkunft zogen, spielt er offensichtlich herab. Als normale Alltagsstreitigkeiten tut er ab, was Zeugen im Gericht und bei der Polizei als Schläge, Tritte und Brüllattacken schildern. „Ich habe sie nicht mal angerührt“, behauptet er und fügt an: „Ich lüge nie.“ Als ihm das Gericht vorhält, dass er vor drei Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt worden sei, weil er seine damalige Partnerin geschlagen, mit dem Messer bedroht und beleidigt habe, bestreitet er auch das.

Die Mitbewohner berichten von Schlägen - und einer besonders üblen Tat

Zwei Wochen vor der tödlichen Messerattacke soll er die Frau die Kellertreppe hinunter gestoßen haben, wodurch sie sich unter anderem am Hinterkopf verletzt haben soll, berichten mehrere Zeugen. Mit eigenen Augen gesehen hat es zwar niemand. Aber die 42-Jährige habe es erzählt, einer hörte die Schmerzensschreie der Frau. Sie berichtet den Mitbewohnern auch von regelmäßigen Schlägen. „Man hat es an ihren blauen Flecken gesehen, dass das stimmt“, schildert eine Nachbarin. Tatsächlich stellt die Gerichtsmedizin bei der Untersuchung des Leichnams ältere Hämatome fest.

„An einem Tag ist die Polizei fünfmal gekommen, um einen Streit zwischen den beiden zu schlichten“, berichtet die Nachbarin. Auch sie selbst sei von dem 55-Jährigen schon ins Gesicht geschlagen worden. „Er ist behindert im Kopf. Vor ihm muss man aufpassen. Der ist gefährlich“, sagte sie gegenüber der Polizei.

Der Alkohol steht im Mittelpunkt

Als Grund für die Aggressionen des Mannes führen Mitbewohner Alkoholprobleme an. „Er ist ein netter Mensch, wenn er nicht betrunken ist. Aber dann schlägt er jeden in der Unterkunft, an dem ihm etwas nicht passt“, erzählt ein Mitbewohner. Ein anderer sagt: „Er war sehr selten nicht alkoholisiert.“ Aber auch die Frau habe reichlich getrunken, vor allem Wodka sei an der Tagesordnung gewesen. Ein bis drei Gläser am Tag, auch mal eine Flasche oder noch mehr, präzisiert der Angeklagte. „Das ist meine Medizin“, sagt er. „Medizin wogegen?“, möchte der Richter wissen. „Damit die Zeit vergeht.“

Etwa drei Monate vor der Tat soll die Frau mit dem 55-Jährigen Schluss gemacht haben. Von da an seien seine Aggressionen immer schlimmer geworden, erzählen die Zeugen. Einmal schilderte die 42-Jährige der Polizei, dass er seit einiger Zeit eifersüchtig und sauer sei, weil sie nicht mehr mit ihm schlafe. Die Nachbarin bestätigt das: „Er hat ihr vorgeworfen, mit einem anderen Mann intim gewesen zu sein.“ Außerdem habe er ihr Prostitution unterstellt. Ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Partnerin, das man ihm aufgrund der anhaltenden Attacken auferlegt habe, habe der 55-Jährige ignoriert.

Viele Erinnerungslücken

Von alledem will der Angeklagte vor Gericht nichts wissen. Auch nicht davon, dass er vor einiger Zeit dem psychiatrischen Sachverständigen, der am Prozess teilnimmt, erzählt hat: Als er am Tattag seine Ex-Partnerin mit einem anderen Mann habe sprechen sehen, seien ihm „die Sicherungen durchgegangen“. In der Verhandlung spielt er diesen Vorfall als bedeutungslos herab.

Warum er am Abend gegen 22 Uhr das Messer in seinem Zimmer geholt und damit auf die Frau in der Toilette eingestochen habe, wisse er nicht. Er sei danach auf sein Zimmer gegangen, habe nochmals ein bis zwei Gläser Wodka getrunken und seine blutverschmierte Kleidung gewechselt. Den Notruf hat er offensichtlich selbst abgesetzt, wie auf einem Mitschnitt zu hören ist. Aber daran erinnere er sich nicht, sagt er. „Ich hatte so viel getrunken an dem Tag.“

Als Polizei und Rettungskräfte wenig später eintreffen, bietet sich ihnen ein grausames Bild. Dem Opfer ist nicht mehr zu helfen, die Toilette ist voller Blut. Der 55-Jährige lässt sich widerstandslos festnehmen. Eine Atemalkoholprobe ergibt einen Promillewert von 2,8. Auf der Fahrt ins Revier, berichtet eine Polizistin am Zeugentisch, habe er gesagt: „Ich habe doch drei Jahre lang für die Frau alles gemacht. Ich habe sie doch lieb.“

Der Prozess wird am 7. Februar fortgesetzt.