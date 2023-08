Eine Saison mit Jazz, Poetry–Slam und Kabarett

Im Spielplan der Stadt für die neue Saison finden sich viele Veranstaltungen für ein vielfältig interessiertes Kulturpublikum. Der Spielplan liegt bereits in der Stadt aus. Darauf weist die Stadt hin.

Die Jazznacht im Oktober bringt zwei besondere, erfolgreiche und vielfältige Bands nach Ehingen: Jazzrausch Bigband und triosence. Das Album „giulia“ ist der neue Coup des Jazztrios triosence. Bernhard Schüler– Piano, Omar Rodriguez Calvo — Bass und Tobias Schulte — Drums haben ein musikalisches Meisterwerk voller Zuversicht und Leichtigkeit geschaffen mit vielfältigen, optimistischen und virtuosen Stücken. Die Bigband Jazzrausch hat sich von der gefeierten Hausband im legendären, heute kurz vor der Zwangsschließung stehenden Münchner Techno–Club „Harry Klein“, in dem über den Zeitraum von drei Monaten auch die Aufnahmen des neuen Albums „Emergenz“ stattfanden, zur Bigband entwickelt, die mittlerweile auch in den großen Klassik–Tempeln wie die Elbphilharmonie, Isarphilharmonie oder Berliner Philharmonie zu Hause ist. Für Wolfgang Lackerschmid, der bereits als Teenager in den Bands von namhaften älteren Kollegen spielte, war Trio 77 die erste eigene Formation mit Musikern seiner Generation. Diese Band begeisterte in der musikalischen Aufbruchsstimmung der siebziger Jahre mit raffiniert, melodischen Eigenkompositionen und spannend groovenden Rhythmen. Im Franziskanerkloster steht Laura im Januar auf der Bühne. „Sunset Balcony“ ist das neue Album der Sängerin

Außerdem gibt’s Kabarett, Konzerte, Country– und Volksmusik. Für die Bluegrass– und Country–Nacht zum St.-Patricks–Day am 13. April 2024 kommen die Bands aus Tschechien, G–Runs’n Roses, aus Irland, 3 on the Bund und aus Deutschland, The Bombs.

Die Kabarettistin Rosemie Warth ist zum Weltfrauentag am 8. März 2024 im Franziskanerkloster zu Gast und im April die Slamer für die vierte Ehinger Poetry–Slam–Nacht. Sprachkabarett mit René Sydow und eine Musiklesung mit der Ulmer Lyrikerin Christine Langer und dem Pianisten und Komponisten Dirk Maassen sind im Juli 2024 zu erleben.

Die Premiere ihres fünften Programm „Querschläger“ feiern „Die Lehrer Munz“ und „Ruppenthal“ am 12. November in der Lindenhalle, mit dabei am Klavier Simon Föhr.

Tickets gibt es unter www.ehingen.de und www.reservix.de