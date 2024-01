Mit den ersten 30 Minuten des neuen Jahres unter Wettkampfbedingungen zeigte sich SSV Ehingen-Süd Trainer Michael Bochtler zufrieden: „Da konnten wir einiges von dem umsetzen, was wir uns im Training unter der Woche vorgenommen haben - danach, in der zweiten Halbzeit, wurde es wild.“

Die Analyse des Coaches nach Spielschluss spiegelt sich entsprechend auch im chronologischen Ablauf auf dem Spielberichtsbogen wider: Der Verbandsligist ging gegen den Landesligisten SSG Ulm 99 am Samstag auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein in seinem ersten Testspiel des Jahres durch Maximilian Gross früh mit 1:0 in Führung (5. Minute). Jan-Luca Daur und erneut Maxi Gross konnten mit einem Doppelschlag in der 15. und 17. Spielminute erhöhen. Nach einer guten halben Stunde Spielzeit konnte sich auch noch Neuzugang Maurice Strobel mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 in die Torschützenliste eintragen.

Klare Führung nach Halbzeit eins

Noch vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen aus Ulm durch Björn Haußer der Anschlusstreffer zum 4:1-Pausenstand.

Zur Halbzeit wechselte Süd-Trainer Michael Bochtler, der ohne seinen Stammtorhüter Benjamin Gralla, die beiden Stürmer Simon Dilger und Aaron Akhabue sowie Kapitän Kevin Ruiz antrat - dafür aber mit Rückkehrer Narciso Filho in der Start-Elf -, kräftig durch. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der Landesligist aus dem Bezirk Donau/Iller gegen den höherklassigen Verbandsligisten aus der Pfarrei auf dem schwierigen, weil rutschigen Geläuf bei eisigen Minusgraden die Spielkontrolle, hatte mehr Spielanteile und konnte folgerichtig in der 61. Spielminute durch Niklas Kraus auf 2:4 verkürzen.

Finn Paul setzt Akzente

Für positive Akzente sorgte in dieser Phase auf Seiten des SSV Ehingen-Süd fasst nur noch Finn Paul. Das im Sommer vom SSV Ulm nach Kirchbierlingen gewechselte Talent hatte die Vorrunde aufgrund einer Erkrankung nahezu komplett verpasst, deutete im ersten Vorbereitungsspiel des noch jungen Jahres mit einer guten Leistung allerdings direkt seine spielerische Klasse an und unterstrich, dass er für die Rückrunde eine weitere wichtige Verstärkung für den Verbandsligisten sein kann. In der 65. Minute traf der 19-Jährige den Pfosten, fünf Minuten später schlug sein sehenswerter Schlenzer nach einer schnell ausgeführten Ecke von der Strafraumgrenze aus mustergültig im oberen Torwinkel zum 5:2 Endstand ein.

Das nächste Testspiel des SSV Ehingen-Süd ist für den kommenden Samstag, 27. Januar (13 Uhr), geplant - dann geht es für die Bochtler-Elf in Ulm gegen die A-Jugend der Spatzen.