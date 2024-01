Dem kleinen Stolperer gegen Kroatien am Mittwochabend zum Trotz, greifen die Deutschen Handballer bei der Heim-EM derzeit nach den Sternen - nach Sternen in Form von Medaillen, und die leuchten - wenn es nach den Tipps von Daniel Schliedermann geht - für Andreas Wolf und Co. in Bronze.

Der aus Ehingen stammende Drittliga-Handballer hat einstmals seine ersten Tore für die TSG Ehingen erzielt, am kommenden Samstag steht er mit seinem aktuellen Verein HC Oppenweiler/Backnang selbst auf der Platte, kämpft dann im Derby gegen Salamander Kornwestheim um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen Richtung Zweite Liga. Derzeit rangiert das Team des wurfgewaltigen Rückraumspielers, der am vergangenen Wochenende zum eigenen Rückrundenstart gegen Neuhausen fünf Mal einnetzen konnte, auf Tabellenplatz zwei.

Ein „ehrlicher Sport“

Neben der Vorbereitung auf das eigene Handballspiel verfolgt der 27-Jährige aber natürlich auch die Handball-EM intensiv. „Ich finde, bisher ist die EM in Deutschland ein richtiger Erfolg“, zeigt sich Schliedermann dabei von dem Turnier bislang begeistert: „Es wird in den Medien überall über die sympathische deutsche Mannschaft und den ehrlichen Sport berichtet. Mit dem Weltrekordspiel und den vielen Austragungsorten hatte zudem auch ein Großteil der Handballbevölkerung die Chance, selbst daran teilzunehmen.“

Seine Fach-Kompetenz in Bezug auf die Nationalmannschaft hatte der Ehinger in der Schwäbischen Zeitung bereits zu Beginn der Europameisterschaften mit zutreffenden Prognosen zur EM-Vorrunde unter Beweis gestellt - und auch vor den beiden Halbfinal-Duellen zwischen Deutschland und Dänemark sowie Frankreich und Schweden am Freitag tippt Schliedermann nun wieder für die Schwäbische Zeitung die Spiele: Ins Finale kommen nach Meinung des Experten dabei Frankreich und Dänemark, Bronze geht an Deutschland. „Zum Halbfinale glaube ich, dass der Weg der deutschen Mannschaft leider endet und wir gegen Dänemark mit drei Toren verlieren. Im Finale werden dann Frankreich und Dänemark den Titel unter sich ausmachen - wobei ich denke, dass die Dänen die Nase vorne haben werden.“

Sonderlob für Juri Knorr

Dabei könnte sich für die Dänen die enorme Qualität ihres Kaders auszahlen. „Die Spiele bei der EM sind aufgrund des hohen Pensums für die Spieler ziemlich unterschiedlich, die Mannschaften mit der besten Breite im Kader können da auf Dauer einfach das größte Tempo gehen“, benennt Schliedermann seinen Eindruck von der sportlichen Qualität des bisherigen Turnierverlaufs - dabei schätzt er auch die Leistung der Deutschen Nationalmannschaft hoch ein: „Bei der deutschen Mannschaft haben Juri Knorr, Julian Köster und Andreas Wolf ordentlich Eindruck hinterlassen - wie Juri Knorr das Spiel leitet, sucht gerade im Handball seinesgleichen!“