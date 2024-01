Einbrecher klaut Weichspüler

Nur eine Packung Weichspüler: Das ist die Diebesbeute eines Einbrechers, der in der Nacht auf Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus einbrach. In der Nacht hebelte der Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Fischersteige auf. Anschließend scheiterte er beim Versuch, die Kellertür aufzuhebeln. In einer zugänglichen Waschküche fand er wohl eine Packung mit Weichspüler. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen.