Mit einem Neunsitzer und vier Pkw startete am vergangenen Donnerstag der insgesamt 24-köpfige Tross der TSG Ehingen sportlich höchst motiviert und gut gelaunt in das muntere Abenteuer Trainingslager. Ziel: das über 500 Kilometer entfernte Teplice in Tschechien. Nach über fünf Stunden Fahrtzeit erreichte die Ehinger Reisegruppe wohlbehalten den beeindruckenden Sport-Anlagen-Komplex, in dem den Sportlern drei Naturrasenplätze sowie zwei Kunstrasenplätze zur Verfügung standen.

„Das Trainingslager war super - optimale Trainingsbedingungen mit top Trainingsplätzen“, schwärmte TSG-Trainer Taner Celik auch noch nach der Rückkehr aus Tschechien von dem einprägsamen Wochenende. Dabei kannte der Übungsleiter mit seinen Spielern sportlich allerdings keine Gnade und schickte den TSG-Trupp morgens bereits um sechs Uhr zu einer intensiven Laufeinheit.

Fünf intensive Trainingseinheiten

Vormittags und nachmittags standen dazu jeweils noch weitere Trainingseinheiten mit dem Schwerpunkt „spielerische Elemente“ auf dem Programm. Mit Ausnahme von Elias Madarac, der aufgrund von Prüfungen leider passen musste, hatte nahezu das komplette (von Taner Celik sogenannte) Team A, also der Bezirksliga-Kader, und auch einige Spieler aus dem Team B, der zweiten Mannschaft in der Kreisliga, die Reise nach Tschechien angetreten.

„Die fünf Trainingseinheiten dort vor Ort waren schon sehr intensiv - aber wir haben auch viel mit Ball trainiert“, zieht Taner Celik ein positives Fazit des Trainingslagers: „Es hat an nichts gefehlt - auch im Hotel nicht. Für die Kameradschaft war das super!“ Das gute Gemeinschaftsgefühl wurde am vergangenen Wochenende zudem auch noch durch einen Tagesausflug ins nah gelegene Prag als Team-Building-Maßnahme unterstrichen.

Testspiel-Pleite gegen Ummendorf/Fischbach

Zurück in der Heimat konnte die TSG Ehingen den Schwung aus dem Trainingslager zunächst allerdings noch nicht auf dem Kunstrasen-Platz der heimischen Jubel-Arena umsetzen. Am späten Dienstagabend gab es gegen den Kreisligisten SGM Ummendorf/Fischbach eine deftige 2:6 (2:3)-Niederlage. Auch wenn Taner Celik seiner Mannschaft nach dem intensiven Trainingslager „schwere Beine“ zugestand, wollte der Trainer die Pleite „nicht einfach so abhaken“, sondern haderte mit der schlampigen Defensive, die mit vielen leichten Fehlern die Gäste zum Toreschießen geradezu einlud.

Immerhin: Wenn es bei der TSG Ehingen gegen Ummendorf/Fischbach schnell nach vorne ging, ließ die Celik-Elf durchaus Torgefahr durch die wieselflinken Sturmspitzen um Luca Franzoni aufblitzen. So kamen die Hausherren durch Kontertore nach schnellem Umschalten in der ersten Halbzeit auch zu zwei zwischenzeitlichen Führungen (Matija Dobranic/3. + Luca Franzoni/16.).

Auch Winter-Neuzugang Michel Lippmann (zuletzt pausiert, davor TSV Allmendingen) konnte bei seinem ersten Auftritt im TSG-Trikot im offensiven Mittelfeld positive Akzente setzen und verdiente sich ein Lob von Trainer Taner Celik: „Er kann uns in der Offensive für den Rest der Saison sicherlich noch weiterhelfen.“

Taner Celik bleibt Trainer in Ehingen

„Perspektivisch mit Ehinger Spielern aus der eigenen Jugend zusammenarbeiten und etwas aufzubauen“, benennt Taner Celik einen der für ihn reizvollen Gründe, seine Tätigkeit als Trainer der TSG Ehingen auch über den Sommer hinaus fortzusetzen - und zwar liga-unabhängig.

Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Walid Yakoubi sagte Taner Celik im Rahmen des Trainingslagers in Tschechien zu, auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Bezirksligisten zu agieren. Walid Yakoubi wird zudem, wie bereits in der laufenden Saison auch schon, neben seiner Co-Trainer-Funktion bei der Bezirksliga-Elf zukünftig auch weiterhin die zweite Mannschaft der TSG Ehingen in der Kreisliga hauptverantwortlich betreuen.

Coach Taner Celik musste im Vorfeld seiner Vertragsverlängerung zwar zunächst noch zuhause familieninterne Überzeugungsarbeit leisten, wie er schmunzelnd berichtet, allerdings gab letztlich die ihm entgegengebrachte Wertschätzung des Vereins den Ausschlag für die Zusage, als Trainer der TSG Ehingen für mindestens ein weiteres Jahr weiterzumachen.