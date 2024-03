Für die Big Band des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen stand am Mittwoch, 31. Januar, ein ganz besonderes Ereignis an. Einen ganzen Tag durften die Musiker der 9. bis 12. Klasse in den Probe- und Aufnahmeräumen der SWR Big Band in Stuttgart verbringen. Dies wurde im Rahmen des Nachwuchsförderungsprogramms „Live@school“ der SWR Big Band für Schüler-Big Bands der Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ermöglicht, teilt ein Sprecher der Big Bandcin einer Pressemeldung mit. Durch das Zusammentreffen der Nachwuchsbands mit den Profimusikern der SWR Big Band sollen die Schüler motiviert und nachhaltig für die Musik begeistert werden.

Nachdem der musikalische Leiter der Band, Simon Föhr, sich bereits im vergangenen Jahr beworben hatte, war die Freude nach der Zusage unter den Schülerinnen und Schülern groß, heißt es. Die erste eigene CD für die JVG-Big Band - ein Stück Erinnerung an die Schulzeit in späteren Jahren.

Betreut wurde der ganze Studioworkshop von Frank Kuruc, dem Gitarristen der SWR Big Band, und von Toningenieur Volker Neumann. Bevor es richtig losgehen konnte, musste jedes Mikrofon bei jedem Instrument einzeln eingestellt werden und das Schlagzeug wurde mit schalldichten Wänden abgeschirmt. Anschließend ging es mit den ersten Stücken los und schon bald hatte die JVG Big Band die ersten drei Titel „Billie Jean“, „Final Countdown“ und „Don’t Stop Believin’“ vor der Mittagspause im Kasten.

Nach jedem Take durften alle Schülerinnen und Schüler in den Regieraum kommen und sich die Aufnahme nochmals anhören. Das riesige Mischpult beeindruckte dabei die Schüler mitunter am meisten.

Jetzt sind alle gespannt, wie die fünf aufgenommenen Stücke nach der endgültigen Bearbeitung und Abmischung wohl klingen werden, teilt die Big-Band-Leitung mit. Was jetzt schon sicher ist: Eine CD-Aufnahme ist ein hartes Stück Arbeit.