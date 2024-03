Ein richtungsweisender Schritt in die Zukunft

Schon vor über einem Monat hatte die Vorstandschaft des Team Ehingen Urspring und der Urspring Basketball Academy um Hans-Martin Meth und Nico Drmota für Dienstag, 12. März, zu einem richtungsweisenden Zukunftsgespräch eingeladen -„um gemeinsam nach vorne zu blicken und gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, wie es diesbezüglich in einem seinerzeit veröffentlichten „Offenen Brief“ heißt: „Jeder ist herzlich eingeladen, die Zukunft mitzugestalten und sich aktiv einzubringen.“

Am Dienstagabend können dementsprechend ab 18.30 Uhr im Foyer der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen nun alle Basketballfreunde sowie Partner und Freunde des Vereins unter dem Motto „Ehingen/Urspring hält zusammen“ das Wort ergreifen. In schwierigen Zeiten betont der Verein: „Es ist an der Zeit, den Austausch zu suchen.“

Derby-Sieg als Steilvorlage

Zumindest der Zeitpunkt für das Zukunftsgespräch scheint dabei optimal gewählt. Mit rund 400 Zuschauern war die JVG-Halle am vergangenen Samstagabend so gut besucht wie noch nie in dieser Saison, und auch sportlich wirkte der 94:80-Derby-Sieg gegen Ulm wie Balsam auf der Seele. „Ulm ist Tabellenzweiter, die zuhause im Derby zu schlagen tut gut und gibt nochmals Kraft für die letzten vier Wochen der Saison“, zeigte sich nicht nur Head-Coach Johannes Hübner nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Zweiten Basketball Bundesliga ProB erleichtert.

Auch bei den Spielern des Team Ehingen Urspring waren nach dem Ertönen der Schlusssirene endlich wieder strahlende Gesichter statt hängender Köpfe zu sehen und die ebenso glücklichen Fans hatten mit ihrer lautstarken Unterstützung das ganze Spiel über auch ihren Beitrag zum Erfolg geleistet.

Ein wichtiger Sieg, der die Ausgangslage im Abstiegskampf für das Team Ehingen Urspring zudem auch beim Blick auf die Tabelle vorerst verbessert. Da die beiden Konkurrenten im Tabellenkeller aus Breitengüßbach und Villingen-Schwenningen ihre jüngsten Spiele nicht gewinnen konnten, hat das „Team in green“ aktuell einen Sieg mehr auf der Habenseite plus den Vorteil des direkten Vergleichs. Beim Spiel der Black Forest Panthers aus Villingen-Schwenningen ging es dabei am Sonntagabend besonders spannend zu. Erst eine Sekunde vor Schluss besiegelte Speyer durch einen verwandelten Freiwurf durch Carlos Hidalgo die 86:87-Niederlage für den Tabellenvorletzten aus dem Schwarzwald.

Eine gute sportliche Ausgangslage also als Steilvorlage für das bevorstehende Zukunftsgespräch, um dem „Leuchtturm Team Ehingen Urspring gemeinsam zum Klassenerhalt zu verhelfen und den positiven Trend unseres einzigartigen Basketballprojekts zu festigen“, wie die Vorstandschaft diesbezüglich bereits in ihrem offenen Brief betonte.