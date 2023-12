Ein letzter Kraftakt vor der Weihnachtspause

„Wir wollen auf jeden Fall eine Antwort zeigen“, peilt Head-Coach Johannes Hübner mit dem Team Ehingen Urspring im letzten ProB-Spiel des Jahres eine Wiedergutmachung für die bittere 100:103-Overtime-Niederlage unter der Woche in Ludwigsburg an.

Am Samstag, 16. Dezember, empfängt das Team Ehingen Urspring im letzten Vorrundenspiel die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Tip-off in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium ist um 18 Uhr.

Wiedergutmachung ist angesagt

„Wir haben gegen Ludwigsburg schlecht verteidigt, das muss am Samstag ganz klar besser werden“, gibt der Trainer die Marschroute für das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen vor. Mit Daniel Zacek und Vincent Neugebauer wurden am Mittwochabend zwar gleich zwei wichtige Führungsspieler noch während des Spiels in der Barockstadt auf der Bank mit leichten Blessuren behandelt, dennoch gilt es am Samstag ein letztes Mal für dieses Jahr alle verbliebenen Körner in die Waagschale zu werfen und den vierten Saisonsieg gegen einen Mit-Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte einzufahren.

Gegner Speyer meldete sich am vergangenen Samstag nach zuvor drei Niederlagen in Folge mit einem 81:65-Erfolg gegen die Ulmer Orange-Academy seinerseits wieder in der Erfolgsspur zurück. „Dieser Sieg tut gut. Er nimmt ein wenig den Druck von uns, aber nur ein wenig“, kommentierte Speyers Cheftrainer Carl Mbassa den jüngsten Erfolg seiner Mannschaft.