Ein Herz für das Herz

Die Deutsche Herzstiftung in Frankfurt hat Sinisa Markovic in ihren Wissenschaftlichen Beirat berufen. Der Herzspezialist ist Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie am Alb-Donau Klinikum in Ehingen und wird laut Pressemitteilung des Klinikums in Zukunft das ehrenamtlich tätige Gremium der Patientenorganisation unterstützen.

Im Rahmen einer öffentlichen Herzkampagne zum plötzlichen Herzstillstand im Gesundheitszentrum Ehingen übergaben Peter Ipawitz und Markus Kulla, ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung, die Berufungsurkunde in den Wissenschaftlichen Beirat der gemeinnützigen Organisation an Sinisa Markovic.

Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand der Deutschen Herzstiftung ehrenamtlich in allen medizinischen und wissenschaftlichen Fragen bei der Mittelvergabe, wirkt bei Medienanfragen mit und unterstützt die bundesweiten Aufklärungsaktionen der Herzstiftung.

Die Mitglieder des Beirats wirken zudem als Referenten bei Herz-Seminaren mit, die von ehrenamtlich tätigen Beauftragten der Herzstiftung regional organisiert werden. Darüber hinaus informieren die Beiratsmitglieder über die Arbeit der Patientenorganisation und werden dabei von den Beauftragten vor Ort unterstützt. Dem Gremium der Deutschen Herzstiftung, der größten Patientenorganisation auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland, gehören fast alle führenden Kliniker und Wissenschaftler aus dem Bereich der Kardiologie und Herzchirurgie in Deutschland an.