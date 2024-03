Ein heiß umkämpftes Derby

In der Landesliga kann im heiß umkämpften Derby zwischen dem SV Granheim und der SG Altheim nach 90 Minuten kein Sieger ermittelt werden. Dem VfL Munderkingen wird der Rückenwind des Punktgewinns der letzten Woche mit einer deutlichen Niederlage beim TSV Sondelfingen genommen. In den Nachholpartien der Bezirksliga punkten die SGM Altheim II/Öpfingen II und die SGM Griesingen/Munderkingen dreifach, während die SG Dettingen leer ausgeht.

Landesliga: SV Granheim - SG Altheim 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Victoria Brinsa (5.), 1:1, 2:2 Isabell Kammerer (10. FE., 69.), 2:1 Sarah Schmid (15.). - Spannende Anfangsminuten sahen die Zuschauer im Derby zwischen dem SV Granheim und der SG Altheim. Den besseren Start ins Derby erwischte am Sonntag dabei die Heimelf aus Granheim. Nach fünf Minuten spielten sich die Granheimerinnen den ersten Treffer heraus. Den Ausgleich fünf Minuten später erzielten die Gäste durch einen Foul-Elfmeter. Eine gute Reaktion darauf zeigten die Granheimerinnen jedoch direkt mit der erneuten Führung in der 15. Minute. Weitere Gelegenheiten diese auszubauen blieben auf Seiten der Granheimerinnen jedoch ungenutzt. Granheim legte in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel auf den Platz und war spielbestimmend. Nach der Halbzeitpause wendete sich das Blatt und die Gäste aus Altheim hatten deutlich mehr vom Spiel und setzten die Heimelf mit Erfolg unter Druck und glichen in der 69. Minute erneut aus. Gelegenheiten, das Derby für sich zu entscheiden, hatten beide Teams insbesondere in der Schlussphase des Spiels. Nach einem Lattentreffer der Altheimerinnen folgte im direkten Konter eine ebenfalls vergebene Groß-Chance für Granheim. Die Punkteteilung ist aufgrund der jeweiligen Halbzeitleistungen gerecht.

TSV Sondelfingen - VfL Munderkingen 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Loreta Haxhiajdini (11.), 2:0, 4:0 Anna Grüninger (26., 66.), 3:0 Annika Scherf (40.), 5:0 Luisa Franzmann (85.). - Trotz guter Vorsätze gelingt dem VfL Munderkingen beim favorisierten Tabellendritten TSV Sondelfingen keine Überraschung. Bereits nach elf Minuten ging der TSV auf deren heimischem Kunstrasenplatz in Führung und baute diese kontinuierlich weiter aus. Das Team um VfL-Trainer Daniel Mast hatte nur wenige gute Momente mit zu Ende gespielten Aktionen. Nach dem vergangenen Spieltag muss der VfL die Landesligatabelle nun wieder von ganz unten betrachten.

Bezirksliga: SGM Altheim II/Öpfingen II - SGM Fulgenstadt/Herbertingen/Renhardsweiler 3:0 (0:0). -Tore: 1:0 Kim Heimbach (64.), 2:0, 3:0 Morena Schwitalla (88., 90.). - Entsprechend der erfolgreichen Hinrunde können die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft aus Altheim und Öpfingen auch das Nachholspiel am Samstag für sich entscheiden und den zweiten Tabellenplatz gegen den viertplatzierten aus Fulgenstadt verteidigen. Nach ersten torlosen 45 Spielminuten entscheidet die SGM das Spiel in Altheim in der Schlussphase durch zwei späte Treffer noch deutlich für sich.

SGM Griesingen/Munderkingen - SV Ölkofen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Sandra Burgmaier (14.), 2:0 Lea Grgic (78.). - Der vermeintliche Pflichtsieg gegen das punktlose Tabellenschlusslicht ist der SGM Griesingen/Munderkingen im Nachholspiel mit jeweils einem Treffer pro Halbzeit gelungen. Mit einem Siebenpunkte-Puffer zum Tabellenende kann sich die SGM damit deutlicher vom SV Ölkofen distanzieren und verkürzt mit vier Punkten den Abstand zum Tabellenvordermann SGM Unlingen/Uttenweiler II.

FC Inzigk./Vils./Eng.99 - SG Dettingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Sarah Hanner (70.), 2:0 Milena Bader (86.). - Trotz guter Vorsätze ist für die SG Dettingen beim Tabellendritten FC Inzigk./Vils./Eng.99 am Wochenende nichts zu holen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit legt die Heimelf in den zweiten 45 Minuten nach und kann mit den beiden Treffern in der 70. und 86. Minute gegen das Team um SGD-Trainer Fabian Schirrmacher punkten. Dieses verweilt dementsprechend weiterhin im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben.