Ein Hauch von Hogwarts in Ehingen

- Unter dem Motto „RFV Ehingen goes Hogwarts“ hat am vergangenen Samstagnachmittag das traditionelle Drei-Königs-Reiten des Ehinger Reit- und Fahrvereins auf der Reitanlage am Stoffelberg stattgefunden. Wie immer wurde ein bunter Abriss des reiterlichen Alltags und vor allem der Jugendausbildung im Ehinger Verein gezeigt.

Mit viel Aufwand hatten die Organisatoren des Drei-Königs-Reitens die Reithalle zur Zauberschule Hogwarts umbenannt und sich selbst in die verschiedensten Figuren der Harry-Potter-Romane verwandelt. So begrüßte der erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Herbert Schipplock die zahlreichen Besucherinnen und Besucher als Professor Albus Dumbledore, während seine Stellvertreterin Katja Schaude in die Rolle von Zauberlehrerin Minerva McGonagall geschlüpft war. Während der Reitvorführungen waren Professor Snape und Filius Flitwick genauso zu entdecken wie Pomona Sprout, Hagrid und Trolle. Sogar Pony „Jim Knopf“ wurde eine Harry Potter-Zaubermütze aufgesetzt.

Die Jagdhornbläser des Vereins eröffneten das Drei-Königs-Reiten mit ein paar Jagdsignalen, bevor die Reitakteure am Bahnsteig 9¾ starteten. Zwar nicht auf „Nimbus 2000-Flugbesen“, aber auf ihren Steckenpferden, den Hobby Horses, zeigten acht Mädchen den neuen Trendsport Hobby Horsing in einer „Quidditch“-Quadrille. Hobby Horsing, auch Steckenpferd-Reiten genannt, komme ursprünglich aus Finnland und sei eine Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich wie beim Springreiten oder in der Dressur nachgestellt werden, erfuhren die Besucherinnen und Besucher des Drei-Königs-Reitens. „Ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen benutzen die Hobby Horser ihre überwiegend selbst gefertigten Steckenpferde“.

Voltigieranfängerinnen und die Turniervoltigierer des Ehinger Reit- und Fahrvereins zeigten als Hogwartsschüler und mit Longenführerin Andrea Schlecker, was für waghalsige und akrobatische Figuren und Übungen auf dem Rücken eines Pferdes möglich sind. Akrobatik auf hohem Niveau hatten auch Schülerinnen der Klassen 7 und 8 der Franz-von-Sales-Schule in Obermarchtal, unter der Leitung der Vizevorsitzenden des gastgebenden Vereins Katja Schaude, in die Ehinger Reithalle mitgebracht. Und die jungen Ehinger Reitanfänger zeigten sich, angeleitet von Reitlehrerin Heike Glänzer, alias Stan Shunpike, nicht als Reitschüler in Ehingen sondern als Zauberlehrlinge in Hogwarts und präsentierten, was sie „zauberhaftes und reiterliches gelernt“ hatten.

Wie immer wurde den Zuschauern beim Drei-Königs-Reiten die ganze Bandbreite des Pferdesports gezeigt. Das Repertoire reichte von der „goldenen Wildpferdeherde“, die Selina Brzoska zeigte, über „Horsemanship“, dem respekt- und vertrauensvollen Umgang mit Pferden, bis zum Springreiten und einer Dressur-Quadrille der Nachwuchsreiter. Nach einer Springvorführung der Hobby-Horsing-Truppe, bekamen die Gäste die Möglichkeit, die neue Trendsportart selbst mal zu probieren. Und wer während des Drei-Königs-Reitens Hunger oder Durst bekam wurde am „tropfenden Kessel“ ganz nach Hogwarts-Manier verpflegt. Im Angebot waren eine eigens gekochte Hexensuppe oder vergoldete Zauberstäbe, die sich als Kartoffelspiralen entpuppten. Und neben Elfentrunk und Drachenblut, also Punsch oder Glühwein, waren magische Kuchen sowie die üblichen „Muggel-Getränke“, wie Cola, Wasser, Bier oder Kaffee, im Angebot.