Ein Grund zu feiern

124 festlich gekleidete Schülerinnen und Schüler versammelten sich am 13. Juli in der Lindenhalle, um sich für ihren erfolgreichen Abschluss an der Realschule Ehingen gebührend feiern zu lassen. Diesen besonderen Abend eröffnete laut Schulleitung das Windpower Wenzelstein Blasorchester mit dem Stück „First Suite in Es“ von G. Holst. Zudem umrahmte das Ensemble mit Klängen von „The Saints Halleluja“ und dem „König der Löwen“ die Begrüßungsrede von Fabian Flinspach, dem ersten Konrektor, und die Gedanken zum Schulabschluss von Realschulrektor Alexander Bochtler.

Dieser warf bereits einen Blick in Zukunft, in eine Zeit, in der die Jugendlichen „die sicheren Mauern der Schule hinter sich gelassen haben und die große weite Welt […] entdecken“. Er wünschte allen für ihren zukünftigen Lebensweg „Vertrauen in die eigene Initiative und Leistungsbereitschaft“ und beantwortete seine Frage „Wer weiß, was das Leben so bringt?“ gleich selbst: Aus den Abschlussklassen werden 35 Schülerinnen und Schüler sich in das Berufsleben stürzen und eine Ausbildung beginnen, 47 treten in ein berufliches oder allgemeinbildendes Gymnasium über, 22 wechseln an das Berufskolleg, 14 gehen an die Berufsfachschule und zwei wechseln an das Berufsvorbereitungsjahr der Berufsschule. Ein paar wenige Schüler sind noch unentschlossen oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Britta Dammann, die Elternbeiratsvorsitzende, gratulierte allen Absolventen, während sich die Schülersprecher Rafail Mexidis und Niklas Hann im nachfolgenden Grußwort an ihre schöne Schulzeit zurückerinnerten. Der Schulchor leitete anschließend mit den Liedern „A thousand years“ und „Happy ending“ den Höhepunkt des Abends ein. In Anwesenheit der Eltern und Lehrerinnen und Lehrern wurden den Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse von Realschulrektor Alexander Bochtler und den jeweiligen Klassenlehrern überreicht. In diesem Jahr erhielten 23 Schülerinnen und Schüler für ihre Leistungen eine Belobigung — 29 sogar einen Preis. Besonders freuen konnte sich Melissa Spiegel aus der Klasse 10c, die als Schulbeste besondere Erwähnung fand. Der gemeinsame Abend in der Lindenhalle klang mit Impressionen der Abschlussklassen und einem anschließenden Stehempfang stimmungsvoll aus.