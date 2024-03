Die zweite Halbzeit im Derby zwischen dem Team Ehingen Urspring und der Orange Academy Ulm war gerade einmal eine Minute alt, als Vincent Neugebauer nach einem Zweikampf unter dem eigenen Korb mit schmerzverzerrtem Gesicht laut aufschreiend zu Boden ging. Kurz darauf ging es für den Kapitän des Team Ehingen Urspring begleitet von Athletik-Trainer Michele Romano dick am Knöchel bandagiert ins Krankenhaus. Keine acht Minuten später der nächste schmerzerfüllte Aufschrei eines Ehinger Spielers: Philip Schneck hatte es am Knie erwischt. Auch der Defensiv-Energizer muste minutenlang behandelt werden und konnte verletzungsbedingt ebenfalls nicht mehr weiterspielen.

Wäre da nicht der dementsprechend sorgenvolle Blick auf den Gesundheitszustand seiner beiden Spieler nach Spielschluss gewesen, wäre der Abend für Head-Coach Johannes Hübner „ansonsten perfekt“ verlaufen. Mit 94:80 behielt das Team Ehingen Urspring im Nachbarschaftsduell die Oberhand und feierte sportlich einen wichtigen und verdienten Statement-Sieg im Abstiegskampf der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB. „Aber man denkt sich halt schon, wenn die beiden innerhalb kurzer Zeit ausfallen, was soll noch kommen? Das passt leider zu unserer ganzen Saison bisher“, so der Coach anschließend.

„Geil gekämpft!“

Umso stolzer zeigte sich Johannes Hübner über die sportliche Leistung seiner bis zum Ende aufopferungsvoll kämpfenden und sich von den Rückschlägen nicht aus dem Tritt bringen lassenden Mannschaft: „Dieses immer wieder aufstehen mit so einer jungen Truppe ist schon richtig tough! Wir trainieren wirklich Woche für Woche gut und die Jungs wehren sich auch - da ist es wichtig, dass sich das auch endlich mal auszahlt: das war ein emotionaler Sieg - geil gekämpft!“

Nicht nur der Trainer wirkte nach dem Sieg erleichtert, auch die Spieler genossen anschließend den Gang durch die Reihen der Fans zum Abklatschen in der gut gefüllten Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium sichtlich. Als seine jüngsten Spieler gar ein kleines Freudentänzchen am Spielfeldrand aufführten, bemerkte Head-Coach Johannes Hübner dazu schmunzelnd: „Die freuen sich wohl darüber, dass sie morgen früh um acht schon wieder nach Jena dürfen (zum NBBL Play-Off-Spiel - Anmerkung der Redaktion).“

Der Game-Plan bringt die Führung

Die ausgelassene Stimmung nach dem Derby gegen Ulm hatte man sich beim Team Ehingen Urspring aufgrund einer starken Leistung auch redlich verdient. Von Beginn an zeigten sich die Hausherren hoch motiviert und legten äußerst engagiert los. Nach vier Minuten stand eine 12:5-Führung zu Buche. Immer wieder spielten die Gastgeber ihre Größen- und Qualitätsvorteile unterm Korb über Vincent Neugebauer aus. „Das war der klare Game-Plan, den Ball da immer reinzuschmeißen - und das hat am Anfang auch gut geklappt“, analysierte Head-Coach Johannes Hübner anschließend den gelungenen Start seiner Mannschaft.

Eine schwache Trefferquote von der Dreier-Linie brachte die Gäste allerdings wieder ins Spiel, zumal auf Seiten der Ulmer Maxi Langenfeld gegen sein Ex-Team langsam aber sicher heiß zu laufen schien und immer wieder aufblitzen ließ, dass er für die ProB eigentlich ein viel zu guter Spieler ist - „der nächstes Jahr hoffentlich in der Bundesliga irgendwo richtig viele Minuten spielt“, ergänzte sein Ex-Trainer anerkennend. Mit 18:18 ging es in die erste Viertelpause.

Topscorer Adam Thoseby

Der Ulmer One-Man-Show von Maxi Langenfeld hielt das „Team in green“ eine Three-Man-Show entgegen. In den ersten 15 Minuten des Spiels tauchten nur drei Namen der Gastgeber auf dem Scoreboard auf - das allerdings hochprozentig: Adam Thoseby (14 Punkte), Vincent Neugebauer (12) und Valtteri Mervola (11) stellten Mitte des zweiten Viertels wieder eine größere Führung her (37:28/15.). Zur Halbzeit ging es beim Stand von 47:38 in die Umkleidekabine. Für den Pausenstand hatte Maxi Langenfeld mit einem spektakulären Buzzer-Beater und seinen Punkten 20 bis 22 gesorgt.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit nachjustiert und ihn anders verteidigt - einfach alles auf ihn draufgeworfen und die Anpassungen gut umgesetzt“, sieht Johannes Hübner in lediglich sieben weiteren zugelassenen Punkten von Maxi Langenfeld in der zweiten Hälfte einen Schlüssel zum Sieg. Dazu sprang Finn Döntgens mit einem Double-Double (12 Punkte/10 Rebounds) für den ausgefallenen Vincent Neugebauer auf der Center-Position in die Bresche. Routinier Adam Thoseby, Topscorer mit 29 Punkten, „hat uns die Sicherheit gegeben, die wir brauchen“, zählte Johannes Hübner einen weiteren Erfolgsfaktor auf und lobte auch Jorke Aav und Jared Grey für wichtige Drives am Ende des Spiels.

Zwischenzeitlich hatte sich das Team Ehingen Urspring in beachtlicher Manier einen 21-Punkte-Vorsprung herausgespielt (79:58/31.). Gegen Ende des Spiels mussten die Hausherren mit nachlassenden Kräften dem großen Kampf sowie den verletzungsbedingten Spieler-Ausfällen und einem ausgefoulten Valtteri Mervola noch etwas Tribut zollen, gaben den Sieg allerdings nicht mehr aus der Hand. Mit einem Dreier zum 91:78 machte Adam Thoseby 50 Sekunden vor Schluss unter dem lautstarken Jubel seiner Mannschaftskollegen und der glücklichen Fans in der Halle endgültig den Deckel drauf.