Der Mann, der vor fünf Monaten in einer städtischen Sozialunterkunft in Ehingen vor dem Zimmer eines Bewohners ein Feuer gelegt hat, muss bis auf weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Mit dieser Entscheidung am zweiten Verhandlungstag folgte das Ulmer Landgericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, dem sich in dem Sicherungsverfahren auch der Verteidiger des Angeklagten angeschlossen hatte. Das Gericht stützt sich mit dem Beschluss auf die Erkenntnisse eines psychiatrischen Sachverständigen.

Bei einem Sicherungsverfahren komme es nicht auf das Maß des Vergehens an, sondern darauf, ob der Beschuldigte aufgrund seines Geisteszustands schuldunfähig gewesen sei, begründete der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter die Entscheidung. Für die Kammer bestand kein Zweifel, dass der 36–Jährige in der Nacht zum 25. Februar 2023 die leere Müsliverpackung angezündet hat — allerdings in einem akuten psychotischen Zustand.

Er hat den Bezug zur Realität verloren. Der psychiatrische Sachverständige

Dadurch sei seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben gewesen, ebenso die Fähigkeit, das Unrecht und die möglichen Folgen der Zündelei zu erkennen. „Bei einem geistig gesunden Menschen ginge man in so einem Fall von einer versuchten Tötung, einer versuchten schweren Brandstiftung und einer Sachbeschädigung aus“, erklärte Tresenreiter. Hier aber sei die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit geschehen.

Von Wahnvorstellungen geplagt

Denn der Mann leide schon „seit nicht allzu kurzer Zeit“ unter einer Psychose in Form einer paranoiden Schizophrenie, sagte der Richter mit Bezug auf die Erkenntnisse des psychiatrischen Sachverständigen. „Der Beschuldigte hat Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Er fühlt sich bedrängt und verfolgt.“ In diesem Fall von dem Zeugen, vor dessen Zimmer der Angeklagte das Feuer entzündet hatte in der Hoffnung, beim Anblick der Asche würde der Mitbewohner ihn künftig nicht mehr als „unnatürlich“ und als „Roboter“ bezeichnen.

Dass dies überhaupt der Fall gewesen sei, hatte der Zeuge, der vom Knistern der Flammen erwacht war und diese schnell gelöscht hatte, bei seiner Vernehmung im Gerichtssaal in Abrede gestellt. Der psychiatrische Sachverständige führte die Darstellung des Angeklagten auf dessen psychotischen Zustand und den damit einhergehenden Verfolgungswahn zurück. „Er hat den Bezug zur Realität verloren.“

Ein Mitbewohner machte Videos

Eine Entwicklung, die erst in den letzten zwei bis drei Jahren im Anschluss an eine Haftentlassung deutlich zum Vorschein gekommen sei, stellte der Experte fest. Dies deckte sich mit den Beobachtungen eines Polizisten, der zu dem Angeklagten seit Februar 2022 immer wieder Kontakt hatte und dem Gericht sagte: „Anfangs war er noch zugewandt, zwar etwas hippelig, aber man konnte noch Gespräche mit ihm führen. Er ist im Laufe der Zeit abgesackt, hat seine Medikamente nicht mehr genommen und angefangen, Stimmen zu hören. Man kam nicht mehr richtig an ihn ran.“

Zur Gefahr für sich selbst und andere sei er spätestens Mitte Februar 2023 mit den ersten Brandlegungen in der Sozialunterkunft geworden. Davon berichteten auch zwei Mitbewohner im Zeugenstand. Einer hatte von einem Vorfall zwei kurze Videos aufgenommen. Die Filmchen zeigen ein kleines Feuer auf der Türschwelle zur Küche. „Was machst du da?“, habe er den Angeklagten gefragt, berichtete der Zeuge, und er habe nur zur Antwort bekommen: „Mein Problem.“

Er hat leider keine überzeugende Krankheits– und Behandlungseinsicht entwickelt. Der psychiatrische Sachverständige

Auf dem Video hört man den 36–Jährigen laut Richter Tresenreiter sogar rufen: „Nein, das muss brennen!“ Ein weiterer Polizist schilderte den Zustand des Angeklagten am 25. Februar bei der Festnahme auf seinem Zimmer.

Der Mann sei geistig überhaupt nicht anwesend gewesen und habe mit einem toten Marienkäfer gesprochen, der in einem Wasserbecher schwamm. „Alles, was er gesagt hat, ergab keinen Sinn.“

Keine Besserung in Sicht

Als entscheidend für die Einweisung des 36–Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus erwies sich die ungünstige Prognose, die ihm der Sachverständige ausstellte: „Er hat leider keine überzeugende Krankheits– und Behandlungseinsicht entwickelt.“ Das habe dazu geführt, dass er die Einnahme von Medikamenten ausgesetzt und dadurch seine psychotischen Zustände befördert habe. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass sich das in einem normalen Alltag in Freiheit ändern würde.

„Ich würde fast meine Unterschrift dafür geben, dass es dann zu neuen Brandlegungen kommt“, sagte der Sachverständige. Zwar geschähen diese vermutlich ohne böse Absicht, aber es wäre von Zufällen abhängig, ob was Schlimmes passiert: „Es kann wie bisher am Ende gut gehen, aber das hat er in einem psychotischen Zustand nicht im Griff.“

Für das Gericht stand daher fest: Der einzige Weg, eine Eskalation zu verhindern, ist die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, in der sich der Angeklagte seit seiner Festnahme im Februar ohnehin schon befindet. Eine Bewährung sei im Moment nicht möglich, sagte Wolfgang Tresenreiter abschließend.

Denn es brauche viel Zeit und Geduld, bis der Erkrankte medikamentös so eingestellt sei, dass die Psychose unter Kontrolle sei und er ein selbstverantwortliches Leben in Freiheit führen könne.