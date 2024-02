Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff in Ehingen erhoffte sich das Ulmer Landgericht am Dienstag weitere Aufschlüsse über Tatmotiv und -ablauf. Das klappte nur bedingt - weil ein wichtiger Zeuge nicht kam. Der Grund ist - gottlob - kein alltäglicher.

Lange Zeit lief alles nach Plan am dritten Verhandlungstag im Verfahren gegen den Mann, der am 3. August 2023 in einer Ehinger Sozialunterkunft seine Mitbewohnerin und Ex-Partnerin mit mehreren Messerstichen getötet hat. Der 55-Jährige ist geständig, nur warum er es getan hat, will er angeblich selbst nicht so recht begreifen.

Fest steht: Der Angeklagte und das 13 Jahre jüngere Opfer führten über mehrere Jahre hinweg eine Beziehung, die von viel Alkoholkonsum, viel Streit und vielen Handgreiflichkeiten geprägt war. An dem verhängnisvollen Sommerabend eskalierte die Situation: Der Mann griff zum Messer, überraschte die Frau auf der Toilette und stach mehrfach auf sie ein. Sie verblutete noch am Tatort.

Die Polizei rückte regelmäßig an

Welche Rolle spielten Eifersucht, Trunkenheit oder auch ein psychischer Ausnahmezustand des Angeklagten am Tattag? Das versucht die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter auch mithilfe eines psychiatrischen Gutachters herauszubekommen.

Er sagte, er habe nicht gedacht, dass sie davon stirbt. Eine Polizistin über den Angeklagten

Vier Polizeibeamte sagten nun am Zeugentisch aus. Er kenne den Angeklagten seit mehreren Jahren durch diverse Einsätze wegen Ruhestörung und häuslicher Streitigkeiten, sagte ein Polizist. Es seien immer die gleichen Leute involviert gewesen. Einmal habe man den Angeklagten in Gewahrsam nehmen müssen, weil er betrunken gewesen sei und aggressiv, auch gegenüber der Polizei.

Am Tatabend habe er sich mit dem Mann nach dessen Festnahme im Polizeifahrzeug unterhalten und einem Atemalkoholtest unterzogen. Trotz eines Werts von knapp drei Promille sei der Mann gut ansprechbar und aufnahmefähig gewesen. „Ich kannte ihn schon alkoholisierter“, berichtete der Polizist. Auch der Kriminalhauptkommissar, der den Angeklagten auf dem Ehinger Polizeirevier vernahm, befand: „Der hohe Wert hat nicht zu seinem Verhalten gepasst.“ Er habe orientiert und konzentriert gewirkt. „Man konnte sich normal mit ihm unterhalten, von der Sprachbarriere abgesehen.“

Ein seltsamer „Spaß“ bei der Blutentnahme

Der Rumäne, der seit rund 15 Jahren in Deutschland lebt, habe erzählt, dass er „Scheiße gebaut“ und seine Freundin „kaputt gemacht“ habe. Als ihm der Arzt Blut abgenommen habe für einen Alkohol-Labortest, habe der Mann fast schon spaßig gesagt: „Ich habe dasselbe gemacht wie der Arzt jetzt mit der Nadel - nur mit dem Messer.“ Die Blutabnahme erfolgte rund sechs Stunden nach der Tat, der Alkoholwert lag da nur noch bei rund 1,4 Promille.

Eine weitere Polizeibeamtin schilderte die Vernehmung am Vormittag nach der Tat. Der Mann habe relativ gefasst gewirkt, lediglich als es um seine Beziehung zu der Frau ging, sei er etwas aufgebrachter gewesen. „Er gab ihr die Schuld, dass er so gehandelt habe“, sagte die Polizistin. Er habe ihr - mithilfe einer Dolmetscherin - erzählt, dass er die Frau mit dem Messer bloß habe „erschrecken“ wollen und nachdem sie geschrien habe, habe er zugestochen. „Er sagte, er habe nicht gedacht, dass sie davon stirbt.“

Ein Mitbewohner berichtet

Ein Mitbewohner berichtete, dass die beiden im Grunde immer zusammen gewesen seien, es zuletzt aber vermehrt Probleme gegeben habe. Der Angeklagte sei eifersüchtig gewesen und habe erzählt, dass die Frau mit anderen Männern geschlafen habe. „Er sagte: Sie macht was sie will.“ Die beiden hätten sich oft lautstark beschimpft und er sei dazwischen gestanden. Aber von Handgreiflichkeiten habe er nie etwas mitbekommen. Auch davon, dass die Frau wenige Tage vor der Tat von dem Mann angeblich die Treppe hinunter gestoßen worden sei, habe er nur aus Erzählungen von Mitbewohnern gehört. Am Tattag sei ihm nichts besonderes aufgefallen, sagte der Zeuge. Am Abend sei er auf seinem Zimmer gewesen und habe dann plötzlich die Schreie der Frau auf der Toilette gehört.

Sie wollte nicht ins Frauenhaus

Ein Polizist, der wegen des Treppensturzes ermittelt hatte, berichtete von der Anzeige durch die Frau. Diese habe ihm erzählt, dass sie sich von dem Mann schon seit drei Monaten getrennt habe, er das aber nicht habe akzeptieren wollen und deshalb eifersüchtig gewesen sei. Der Polizist sagte, er habe der Frau empfohlen, eine Zeitlang in einem Frauenhaus unterzutauchen. Doch davon und auch von anderen Schutzmaßnahmen habe sie nichts wissen wollen.

Darum ist ein Zeuge nicht vernehmungsfähig

Aufschluss über die Vorgeschichte zur Messerattacke hatte sich das Gericht von der Aussage eines Angehörigen des Opfers erhofft. Der soll bei der polizeilichen Vernehmung berichtet haben, dass der Angeklagte eifersüchtig gewesen sei. Dieser habe sich am Tattag darüber geärgert, dass er bei der Frau abgeblitzt sei, als er mit ihr habe schlafen wollen. Nun sollte der Angehörige seine Aussagen als Zeuge vor Gericht bestätigen - auch um Aufschluss darüber zu geben, inwieweit bei dem Angeklagten niedere Beweggründe - eines der Merkmale für einen Mord - für die Tat vorgelegen haben könnten.

Aber der Zeuge kam nicht. Oder besser: Er konnte nicht kommen. Nachdem er einfach nicht erschienen war und am Telefon gesagt hatte, er könne nicht gehen, wollte das Gericht ihn durch die Polizei vorführen lassen. Diese meldete schließlich zurück: Der Mann sei nicht vernehmungsfähig. Man habe bei ihm einen Alkoholwert von 3,8 Promille festgestellt. Das Gericht verdonnerte den Mann zu einer Ordnungsstrafe von 90 Euro sowie zur Übernahme der durch sein Fernbleiben entstandenen Kosten. „Das wird deutlich teurer“, sagte der Vorsitzende Richter. Denn die Verhandlung war damit vorzeitig beendet (Tresenreiter: „Wir kommen nicht weiter“) und wird am Montag, 4. März, fortgesetzt. Ob mit dem Zeugen, bleibt abzuwarten.