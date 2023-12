Der Ehinger Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 8. Dezember. 60 Programmpunkte setzen den stimmungsvollen wie kurzweiligen Rahmen zum Ehinger Weihnachtsmarkt, der zum 36. Mal stattfindet, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Hüttenzauber auf dem Marktplatz dauert von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Alexander Baumann. Zwei Dutzend dekorierte Verkaufshäuschen laden zum Erleben und Genießen ein. Geöffnet hat der Markt täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr.

Am 15. Dezember findet um 18 Uhr eine Modenschau statt, ab 19.30 Uhr legt zur X-MAS-Party DJ Dahein auf. Leckere Cocktails von der „SonderBar“ gibt es direkt an der Bühne. Neu in diesem Jahr ist ein Selfie-Point auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt. Besucherinnen und Besucher können dort als Erinnerung an den Besuch auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt ein Selfie knipsen, so die Stadt.