Unter dem Motto „Wir ersticken im Formalismus: Bürokratieabbau jetzt!“ gehen viele Mitgliedsbetriebe der IHK Ulm mit ihren Mitarbeitern am Dienstag (7. November) auf die Straße. Um 16 Uhr treffen sich die Teilnehmer an den Sedelhöfen in Ulm, um dann zum Münsterplatz zu laufen. SZ-Redaktionsleiter Tobias Götz unterhielt sich im Vorfeld mit der Ehinger Unternehmerin Sonja Bayer, Geschäftsführerin der Robert Bayer GmbH und Vizepräsidentin der IHK Ulm, die die Aktion in Ulm unterstützt.

Frau Bayer, am Dienstag gibt es ab 16 Uhr unter dem Motto „Wir ersticken im Formalisums: Bürokratieabbau jetzt!“ eine Demonstration von den Sedelhöfen bis zum Münsterplatz. Ihr Unternehmen ist mit dabei. Warum?

Ständig werden neue Gesetze verabschiedet. Es kommen neue Vorschriften und Regelungen, die lediglich Aufwand und Kosten mit sich bringen, allerdings zur Wirtschaftlichkeit überhaupt nichts beitragen. Die Dokumentationen, um Kontrollen Stand zu halten, binden wichtige Kapazitäten. Wir kommen aufgrund „alle Vorschriften einhalten und dabei ja nichts vergessen“ gar nicht mehr zu unserer eigentlichen Arbeit.

Jeder noch so kleine Antrag muss beispielsweise mit unzähligen Anhängen und Dokumenten ergänzt werden, bevor er bearbeitet werden kann. Einerseits wird Digitalisierung eingefordert, gleichzeitig müssen Dokumente dann zig-fach ausgedruckt und beigefügt werden. Und dann bearbeitet jemand in der Behörde diese vielen Anhänge und Dokumente, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Wir kämpfen seit Jahren in allen Branchen mit Fachkräftemangel. Besser gesagt sogar mit Mitarbeitermangel. Auch den Behörden geht es so. Und trotzdem werden immer noch mehr Auflagen erlassen, die es zu dokumentieren, zu prüfen und zu kontrollieren gilt. Dadurch werden in Betrieben Kapazitäten gebunden, um bestimmte Dokumentationen oder Anträge zu bearbeiten, gleichzeitig dauern Genehmigungen mangels Kapazitäten in den Ämtern auch immer noch länger. Da beißt sich die Katze doch in den Schwanz.

Wie genau wirkt sich die überbordende Bürokratie auf Ihre Branche und Ihr Unternehmen aus? Welche Kosten entstehen hier?

Fangen wir bei A wie Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz an. Die immer noch detailliertere Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen mit Integration ständig neuer Bereiche wie beispielsweise von körperlichen bis hin zu psychischen Belastungen. Ein sehr großes Thema ist die EU-Datenschutzgrundverordnung. Schon immer sind wir sehr sensibel und sorgfältig mit personenbezogenen Daten, sei es von Mitarbeitern oder Kunden, umgegangen. Nun musste ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden, alles DSGVO-sicher eingerichtet werden und ständig weitreichende zusätzliche Dokumentations- und Informationspflichten erfüllt werden. Bis hin zu W, die Umsetzung des Whistleblowergesetz. Ist dies wirklich derzeit das Wichtigste?

Zumal es viele andere Herausforderungen gibt, oder?

Ja. In den vergangen Jahren mussten wir genügend Herausforderungen bewältigen. Mit Corona kamen wir alle an unsere Grenzen – Arbeitsschutz, Lockdown, Kurzarbeit, Hygieneschutzpläne und mehr. Standen wir doch vor der Haupt-Herausforderung, wie der Betrieb aufrecht erhalten bleiben kann, so mussten wir uns ständig mit neuen Themen und Regularien auseinandersetzen. Und jeder, der beispielsweise bereits die Prüfung des Kurzarbeitergeldes hinter sich hat, weiß, welcher Aufwand dahinter steckt, die gesamten Prüfunterlagen zusammen zu tragen und zur Verfügung zu stellen. Zudem kämpfen wir mit Fachkräftemangel, steigenden Energiepreisen und steigenden sonstigen Kosten, gleichzeitig müssen aber neue Gesetze wie Datenschutzgrundverordnung, Hinweisgeberschutzgesetze und mehr umgesetzt werden.

Können Sie konkrete Beispiele in Ihrem Bereich nennen?

Reisebusbereich: Wir müssen unterschiedliche AGBs für Mietbusreisen, Tagesreisen und Pauschalreisen erstellen. Ständig ändern sich die Formulierungen, dadurch müssen die AGBs permanent aktualisiert werden. Sogar die Schriftgröße der AGBs ist vorgeschrieben. Mit den Reiseunterlagen muss dann neben den AGBs noch das Formblatt und der Sicherungsschein mitgeschickt werden. Bei telefonischer Buchung muss alles dokumentiert werden, Datenschutz, AGBs und mehr. Hinzu kommen unterschiedliche Besteuerungen. Reisen in Deutschland werden mit 19 Prozent versteuert, sobald der Bus ins Ausland fährt, gelten andere Steuersätze.

Fahrzeugzulassung: Bei jedem Antrag müssen erneut Bevollmächtigungen, Kopien von Personalausweisen, entsprechende Nachweise/Auszüge und mehr beigelegt werden. Förderanträge werden immer umfangreicher und komplexer. War es noch vor ein paar Jahren ein einseitiges Formular, so sind heute mehrere Seiten auszufüllen und entsprechende Anlagen beizufügen.

Busführerschein: In Deutschland ist ein vielfaches mehr an Theorie- und Fahrstunden vorgeschrieben, was zum einen länger dauert und zum anderen auch viel höhere Kosten mit sich bringt. In Österreich kann der Führerschein in einem Drittel der Zeit und viermal so günstig gemacht werden. Bis nächstes Jahr müssen neuwertige (1-2 Jahre alte) digitale Kontrollgeräte in den Reisebussen durch neue digitale Kontrollgeräte ersetzt werden, wenn diese grenzüberschreitend genutzt werden.

Werkstatt: Prüfunterlagen/-dokumente müssen bei den zuständigen Behörden bereit gestellt werden, obwohl diese an beispielsweise das Kraftfahrbundesamt elektronisch übermittelt werden und dort gespeichert sind. Weshalb werden hier keine Schnittstellen geschaffen. Grundsätzlich sind natürlich auch die Wartezeiten auf den Ämtern enorm gestiegen, was wichtige Arbeitszeit bindet.

Lohnbuchhaltung: Arbeitsverträge müssen ständig aktualisiert werden. Hinzu kommen Merkblätter zum Datenschutz, Einwilligungserklärungen zur Datenspeicherung sowie die Sicherstellung der Löschung entsprechender Daten nach Ausscheiden. Ein aktuell sehr großes Problem ist der Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder der Lohnsteuerdaten. Wir benötigen dringend schnelle Genehmigungsverfahren, unter anderem die Zulassung von ausländischen Beschäftigten sowie die Umschreibung und Anerkennung deren Qualifikationen, schnelle Baugenehmigungen für PV-Anlagen und entsprechenden Infrastrukturprojekten sowie die Reduzierung der Dokumentationspflicht. Vor allem müssen wir darauf achten, dass produzierende Betriebe nicht aufgrund der bürokratischen Hürden und Auflagen abwandern. Dies wirkt sich sonst auf die gesamte Region aus.

Und wie sieht es mit den Kosten aus?

Kosten sind schwer zu beziffern. Ich schätze, dass jeder Mitarbeiter im Schnitt eine Stunde seiner täglichen Arbeitszeit mit bürokratischen Aufgaben wie Dokumentation verbringt.

Glauben Sie den Politikern noch, die zumindest im Wahlkampf ständig von Bürokratieabbau sprechen?

Irgendwie sprechen zwar alle von Bürokratieabbau, gleichzeitig werden ständig neue Gesetze verabschiedet, die noch mehr Aufwand mit sich bringen. Da fällt einem der Glaube schwer. Ich glaube erst daran, wenn ich sehe, dass sich wirklich etwas ändert und die Wege kürzer werden und den Unternehmern und dem Mittelstand wieder mehr Verantwortung und mehr Zutrauen entgegen gebracht wird.

Welche Vorschläge haben Sie an die Politik, um die bürokratischen Hemmnisse abzubauen?

Überholte Regelungen abschaffen. „One in - more out“! Entscheidungswege verkürzen/Entscheidungen auf unteren Ebenen treffen lassen. Eine Kultur des „Ermöglichens“ auf allen Ebenen schaffen. „Mutig sein“, unterstützen anstatt absolute Absicherung. Genehmigungs- und Planungsverfahren beschleunigen. Dokumentationspflicht verringern. Neue Regulatorik verhindern beziehungsweise genau prüfen, was benötigt wird und was nicht. Mehr Vertrauen in die Unternehmen geben und mit diesen sprechen. Konsequente Vereinfachung der Vorschriften/externen Verwaltungsaufwand verringern.

Wie viele Ihrer Mitarbeiter werden in Ulm an der Demo teilnehmen?

Wir werden mit etwa zehn Mitarbeitern von verschiedenen Standorten teilnehmen. Ab Ehingen fahren wir mit dem Bus. Gerne bieten wir Unternehmern aus Ehingen an, mit uns mitzufahren. Je mehr Personen sich uns anschließen, umso besser. Bürokratieabbau trifft jedes Unternehmen. Anmeldungen sind am Dienstag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 07391/7070-25 möglich. Gemeinsam können wir etwas bewegen.