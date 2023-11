Tiernahrung, allerhand Zubehör für verschiedene Haustiere, einen Hundefriseur und auch eine Postfiliale. All das findet sich in der Albert-Einstein-Straße in Ehingen, im Zoo-Fachmarkt „1234 Mein Tier“. Der Betrieb besteht seit mittlerweile 15 Jahren, getan hat sich seit der Gründung so einiges.

Die große Besonderheit des Angebots liegt in der Unabhängigkeit von größeren Einkaufsgesellschaften - „1234 Mein Tier“ ist auch nach 15 Jahren noch ein familiärer Eigenbetrieb.

Vater entdeckte eine Marktlücke

Sonnenblumenkerne, „Vogelschmaus“, Katzenfutter, Kratzbäume, Transportboxen. Der Familienbetrieb „1234 Mein Tier“ hat alles im Sortiment, was das Tierherz begehrt. Und das seit fast 15 Jahren - im kommenden Sommer feiert der Betrieb Jubiläum. Gegründet wurde der Tier-Fachmarkt im Jahr 2009 von Jochen und Nicole Seefelder, die die Geschäftsführung mittlerweile an ihren 21-jährigen Sohn Lucian Seefelder abgegeben haben.

Seit Anfang des Jahres führt er den Betrieb zusammen mit Vanessa Brückner. „Meine Eltern waren schon immer tierlieb“, sagt Lucian Seefelder. „Mein Vater hat dann eine Marktlücke entdeckt, weil es keinen Tierladen in der Größe in Ehingen gab.“

Zusammenarbeit mit Züchtern

Angefangen habe der Betrieb mit Nagern, also mit lebendigen Tieren im Sortiment. Im Jahr 2011 kamen dann auch Fische ins Angebot des Tierladens - mittlerweile sind dies die einzigen Tiere, die „1234“ noch verkauft. „Die Nachfrage nach Lebendtieren ist nicht mehr so groß“, erklärt Seefelder die Entscheidung, bereits seit längerer Zeit außer der Aquaristik keine Tiere mehr anzubieten.

Lediglich während der Corona-Phase hätte es wieder eine verstärkte Nachfrage gegeben, die dann aber wieder stark nachgelassen hätte. Nach wie vor arbeite man aber mit Züchtern zusammen, die die Tiere dann an die Filiale liefern. Auf diese Art und Weise könnten Kunden trotzdem ihre Tiere vor Ort im Betrieb abholen, erklärt Seefelder.

Seit diesem Jahr hat Lucian Seefelder die Geschäftsführung des Familienbetriebs „1234 Mein Tier“ übernommen. (Foto: Frederic Schenkel )

Wenn das Haustier zum Kind wird

Doch auch mit Futter, Spielzeug und weiterem Zubehör ist das achtköpfige Team von „1234 Mein Tier“ gut ausgelastet. Denn der Trend gehe immer mehr dazu, dass Haustiere wie ein Kind behandelt werden würden, schildert Seefelder. So würden insbesondere Hundebesitzer ihren Tieren im Winter einen Mantel oder im Sommer einen Hundepool kaufen. Zur Weihnachtszeit seien auch besondere Leckerlies sowie Weihnachtsmäntel stark gefragt, ebenso wie ein Adventskalender für Hunde und Katzen mit Leckerlies hinter den Türchen. „Die Menschen möchten Geld ausgeben für ihr Tier. Das stellen wir immer mehr fest“, sagt Seefelder.

Zur Fürsorge für die Tiere passt dann auch die Neuerung, welche 2012 ins Spiel kam: das „Fellstüble“, eine Pflegeeinrichtung für Vierbeiner wie Hund, Katze und sonstige Kleintiere. „Da gibt es im Internet auch viele Trends, denen die Menschen folgen“, sagt Seefelder. „Insbesondere der Hundefriseur hat da viel zu tun.“

Postfiliale stark gefragt

Und die Versorgung und Pflege von Tieren ist nicht alles, was sich in der Filiale „1234 Mein Tier“ befindet. Seit 2019 hat die Familie Seefelder auch eine Post- und Lotterie-Filiale mitaufgenommen, die mittlerweile zwei Schalter sowie weitere Postfächer bietet. „Der Ansturm auf die Post ist groß“, sagt Seefelder. Noch vergrößert werde die Nachfrage dadurch, dass die Postfiliale in der Lindenstraße in der Ehinger Innenstadt im Juni dieses Jahres geschlossen hätte.

Durch das vielfältige Angebot von Tierpflege, über Versorgung bis hin zur Postfiliale sieht Seefelder seinen Betrieb gut für die Zukunft gewappnet. Insbesondere gefällt dem 21-Jährigen, dass „1234 Mein Tier“ das Sortiment nicht zu Konditionen von Einkaufsgesellschaften zusammenstellen muss, sondern „den Laden beliebig gestalten kann.“ In Deutschland gebe es nicht viele Eigenbetriebe, die nicht an größere Gesellschaften gebunden seien und folglich deren Marken und Produkte mitaufnehmen müssten. „Dadurch sind wir sehr flexibel“, sagt Seefelder. Derzeit arbeitet sein Team außerdem an einem Online-Shop, der aktuell bereits knapp 100 Artikel führt, aber noch weiter ausgebaut werden soll.

Das sind die Öffnungszeiten

„1234 Mein Tier“ hat montags bis samstags zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Die Postfiliale hat montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.