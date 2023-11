Ehinger Stadt App im neuen Look

Die Ehinger Stadt App ist laut Stadtverwaltung überarbeitet worden und präsentiert sich nun im aktuellen Design und einer technischen Umsetzung nach neuesten Standards.

So passt sich die neue Version mit einer stark reduzierten Downloadgröße optisch automatisch an jegliches Endgerät an. Um einen echten Mehrwert für die Nutzer zu erzielen, stehen laut Pressemitteilung umfassende News mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten für Benachrichtigungen zur Verfügung. Auch können beispielsweise Termine für das Bürgerbüro gebucht, Kursanmeldungen für VHS-Kurse oder eine Anmeldung zum Musikschulunterricht getätigt werden.

Nutzer, die die bisherige App bereits installiert haben, erhalten die Updateversion automatisch. In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass die neue Version manuell installiert werden muss.

Die Ehinger Stadt App ist erhältlich im Google Play Store für Android und im Apple App Store für iOS.