Ehinger Schwabennacht attakiert Lachmuskeln

In Ehingen beginnt das Jahr 2024 gleich mit einem großen Comedy-Knall. Unter dem klangvollen Namen „Comedy aus dem wilden Ländle“ versammeln sich am Donnerstag, 4. Januar, in der Lindenhalle fünf schwäbische Comedians für eine laut Pressemitteilung „unvergessliche Schwabennacht“. Käthe Kächele, Leibssle, Link Michel, Schwäbische Erotik und Karl-Heinz Dünnbier bilden das Dreamteam der Lachattacke und gewähren kuriose Einblicke in ihre wilde Schwabenwelt. Die Mischung verspricht demnach kurzweilige Unterhaltung mit den Highlights aus den jeweiligen Abendprogrammen der Künstler und eine gehörige Portion umwerfender Komik mit Comedy, Kabarett, Musik, Bauchreden und Zauberei. Infos und Tickets unter www.schwabennacht.de