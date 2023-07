Die Sommerferien beginnen. Nicht nur am Johann–Vanotti–Gymnasium starteten die Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten Sommerferien. Ben, Jan, Tim, Raphael und Hannes (v.l.) konnten um 11 Uhr am JVG die schulfreie Zeit einläuten. Zuvor hatten sie noch ihre Zeugnisse erhalten. Sechseinhalb Wochen haben die Schülerinnen und Schüler jetzt Zeit, um zu entspannen und Energie für das neue Schuljahr zu tanken. Die „Schwäbische Zeitung“ wünscht schöne Ferien!