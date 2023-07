Ehingen

Ehinger Schüler nehmen an Friedensprojekt teil

Ehingen / Lesedauer: 2 min

Die Klasse 4b der Michel-Buck-Schule bei der BUGA. (Foto: Herbert Geiger )

Große Aufregung bei der Klasse 4b der Michel–Buck–Schule: Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Theresia Wurst waren die Kinder in Mannheim beim Spinelli–Park der Bundesgartenschau (BUGA). Stellvertretend für die rund 500 Beteiligten am Stuhlprojekt wartete auf die Ehinger Gruppe und weitere Kunsthandwerker und Künstlerinnen ein Empfang der BUGA am „Tisch der Nationen“.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 09:25 Von: sz