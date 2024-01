- Unter dem Motto „RFV Ehingen goes Hogwarts“ wird am Samstag das traditionelle Drei-Königs-Reiten des Reit- und Fahrvereins Ehingen auf der Reitanlage am Stoffelberg zu erleben sein.

Dann werden Nachwuchsreiterinnen und -reiter ihr Können zeigen und neben vielen Elementen aus den Harry Potter Filmen wird auch zum ersten Mal „Hobby Horsing“, also Steckenpferd-Reiten, zu sehen sein. Das Drei-Königs-Reiten auf dem Stoffelberg wird am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr von den Jagdhornbläsern des gastgebenden Reitvereins, Leitung Monika Kuhn, in der großen Reithalle eröffnet. Nach der Begrüßung durch Herbert Schipplock, erster Vorsitzenden des RFV Ehingen, wird den Besucherinnen und Besuchern ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten.

„Hobby Horsing“ neu im Programm.

Los geht es mit einer „Hobby Horsing Quadrille“, bei der acht Jugendliche auf ihren „zauberhaften Nimbus 2000-Pferden überraschende Figuren“ zeigen werden. „Hobby Horsing“ sei eine Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe, ähnlich wie beim Springreiten oder in der Dressur, nachgestellt werden, aber ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. „Stattdessen benutzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ursprünglich aus Finnland kommenden Sportart überwiegend selbst gefertigte Steckenpferde“, teilt der Ehinger Reit- und Fahrverein mit.

Anschließend wird die Einsteigergruppe von Hannah Fischer auf dem Rücken des Voltigierpferds akrobatische Übungen zeigen und unter der Anleitung von Betriebsleiterin und Reitlehrerin Heike Glänzer geben junge Reitschülerinnen kostümiert als „Hogwarts-Schüler sowie Stan Shunpike“ interessante Einblick in die Anfänge des Reitens. Schülerinnen aus den Klassen 7 und 8 der Franz-von-Sales-Schule in Obermarchtal zeigen unter Leitung von Katja Schaude, zweite Vorsitzende des Reitvereins, Akrobatik auf höchstem Niveau. Passend zum Motto zeigt die erfolgreiche Voltigiergruppe von Longenführerin Andrea Schlecker, welche akrobatischen Übungen Hogwarts-Schüler auf den Pferderücken zaubern können. Wenn Selina Brzoska beim Drei-Königs-Reiten ihre „goldene Wildpferdeherde“ vorstellt, können die Besucherinnen und Besucher sehen, wie „harmonisch Pferd und Mensch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren“ können. Eine Dressur-Quadrille der Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Ehinger Reit- und Fahrvereins ist ebenfalls zu sehen, bevor Jana Zingler und ihr Pferd Caty zeigen, wie „Horsemanship“, der respektvolle und vertrauensvolle Umgang mit dem Pferd, funktioniert.

Hogwarts-Motto als Grundmotiv

Anschließend werden junge Springreiter einen Einblick in „ihre Sparte des Reitsports“ geben und nach einem spannenden Springen im Hobby Horsing haben die Gäste die Möglichkeit, selbst diese neue Trendsportart auszuprobieren.

Passend zum Hogwarts-Motto bietet der gastgebende Verein auch „magische Verpflegung“ an. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf typische Muggelgetränke, einen goldenen Elfentrunk, heißes Drachenblut sowie knusprige Zauberstäbe, Hexensuppe und magische Kuchen und Torten freuen“, betonen die Reiterinnen und Reiter des Reit- und Fahrvereins Ehingen.