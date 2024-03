Der Todestag von Charles Bukowski jährt sich am 9. März zum 30. Mal. Aus diesem Anlass veröffentlicht der Ehinger Musiker und Produzent Steffen Wessbecher-Newman auf seinem Plattenlabel Elf-a Musik das digitale Album „Out of the blue“ - in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Sprecher Gerd Wameling.

Das geht mit durch Mark und Bein, was er so schreibt. Steffen Wessbecher-Newman

Schon im Januar hatte Wessbecher-Newman im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf das kommende Album hingewiesen. Über Charles Bukowski sagte er: „Das geht mit durch Mark und Bein, was er so schreibt.“

Gedichte der 1970er bis 1990er Jahre vertont

Bei dem Album handle es sich um eine Auswahl an Gedichten der 1970er Jahre bis zum Jahr 1993, heißt es in einer Ankündigung zu dem Album: „Ob steigende Inflation oder Reflexion unangenehmer Mitmenschen, Bukowski verarbeitet alle Themen des Lebens.“ Charles Bukowski war ein deutschamerikanischer Schriftsteller, der von 1920 bis 1994 lebte.

In seinen Texten gehe es meist um die sogenannten gefallenen Engel, um Antihelden, die ums Überleben kämpfen - fernab von Schönheit, Reichtum und Erfolg. „Die Welt von Charles Bukowski riecht nach schalem Bier, faulen Kompromissen und salzigen Tränen“, heißt es in der Ankündigung.

Das Album ist eine remasterte Digitalversion

Bei „Out of the blue“ handelt es sich um ein remastertes und neu gemischtes Album aus dem Jahr 2010. Damals war das Album als CD erschienen. Ab dem 9. März ist es jetzt auch online auf den Streamingdiensten verfügbar.

Außerdem wird es laut Steffen Wessbecher-Newman ein zusätzliches Lied auf dem Album geben - Titel: „So viel“. Dabei handelt es sich um eine Komposition von Steffen Wessbecher-Newman und dem befreundeten Musiker Harald Zinky.