Ehinger Marktplatz Open Air 2024

Der historische Marktplatz in Ehingen wird nächsten Sommer zur Bühne für zwei großartige Konzertabende: Der deutsche Schlagerstar Ben Zucker wird am Donnerstag, 6. Juni, mit großer Band und ganz nach dem Motto „Heute doch!“ das Ehinger Marktplatz Open Air eröffnen.

Nach drei Gold- und Platinausgezeichneten Studioalben, einer erfrischenden Edelmetall-Dusche für mehr als 750.000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams, restlos ausverkauften Tourneen mit Millionen von begeisterten Hörerinnen und Hörern, demonstriert Ben Zucker nun, dass seine Kraftreserven längst noch nicht aufgebraucht sind ‐ ganz im Gegenteil.

Während der Aufnahmen zu seinem kommenden Album hat sich Ben Zucker von der Playlist seines täglichen Work-Out-Programms inspirieren lassen: Vorwiegend tanzbar-treibende Electro-Sounds, deren deutliche Einflüsse sich auch in den neuen Songs des charismatischen Ausnahmesängers wiederfinden. Mit einem Mix aus Rock, Pop, Schlager und Electronica, Songs seines neuen Albums und natürlich all seinen bekannten Hits wird er das Publikum ordentlich einheizen.

Let's Rock! Der zweite Abend am Freitag, 7. Juni, des Ehinger Marktplatz Open Airs verspricht Vollgas und legendären Rock mit Status Quo und Special Guest Spider Murphy Gang.

„Calling out to anyone who wants to know. We're ready for the road it's nearly time to go.“ Die Songpassage des Status Quo Klassikers „Let's Rock“ beschreibt perfekt, auf was sich die Fans freuen dürfen: Eine Show, bei der natürlich auch der Quo Mega-Hit „Rockin' All Over The World“ nicht fehlen darf ‐ genauso wenig wie „Whatever You Want“, „In The Army Now“und der Dauer-Opener „Caroline“

Gitarrist und Bandgründer Francis Rossi verspricht: „Die Fans werden jede Menge unserer Hits aus sechs Dekaden Status Quo zu hören bekommen. Alle können wir leider nicht spielen, denn dann würde das Konzert über fünf Stunden dauern.“ Bei 100 Hit-Singles in 60 Jahren Bandgeschichte leicht nachzuvollziehen. Fakt ist: Rossi & Co. werden wie gewohnt Vollgas geben, schließlich zählen Status Quo mit ihrer energiegeladenen Live-Show nicht umsonst und nach wie vor zu den besten Livebands aller Zeiten.

Das garantieren auch die Special Guests Spider Murphy Gang, die sich schon mehrfach als „Perfect Match“ im Duo mit Status Quo in Deutschland erwiesen haben. Spider Murphy Gang ist die bayrische Rock’n’Roll Band und an ihren Hits kommt man in ganz Deutschland bis in den hohen Norden nicht vorbei, ihre größten Erfolge wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ sind auch heute noch bei keiner Party wegzudenken.

Für Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte und Begleitpersonen sind Tickets nur über Eventim buchbar. Bitte unter der Telefonnummer 0421353638 anfordern.

