Ehinger Kirbe erlebt am zweiten Septemberwochenende ihre 45. Auflage

Die Ehinger Kirbe findet am Samstag, 9. , und Sonntag, 10. September, auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen statt. Es ist die 45. Auflage des Fests der Vereine. Mit über 40 teilnehmenden Vereinen aus Ehingen und den Teilorten ist die Kirbe das Fest von Ehingern für Ehinger, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Offiziell eröffnet wird die Ehinger Kirbe traditionell am Samstag um 15 Uhr durch Oberbürgermeister Alexander Baumann.

Ein buntes Programm, Live–Musik, kühle Getränke und kulinarische Köstlichkeiten versprechen genussvolle Stunden im Herzen der Stadt. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird es tolle Spielangebote geben. Die Ehinger Vereine und die Stadt Ehingen freuen sich über viele Gäste.

Das Bühnenprogramm und weitere Informationen ist zu finden auf der städtischen Homepage unter https://www.ehingen.de/kultur–bildung/kultur/kirbe–2023