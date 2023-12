Ehinger Jahreschronik geht in alle Welt

Weihnachtsgrüße aus der Heimat werden auch in diesem Jahr von Oberbürgermeister Alexander Baumann mit dem Ehinger Jahrbuch in die ganze Welt gesendet. Die beliebte Jahreschronik gibt einen interessanten Überblick über die Geschehnisse der vergangenen Monate in Ehingen und lässt das Jahr nochmals Revue passieren.

Viele Vereine durften in diesem Jahr Jubiläen feiern, allen voran die TSG Ehingen ihr 175-Jähriges. Auch das erste gemeinsame Landestreffen der Bürgerwehren der beiden Landesverbände Württemberg-Hohenzollern und Baden-Südhessen, war ein besonders historisches Ereignis auf das im Monatsverlauf zurückgeblickt wird. Aber auch bedeutsame bauliche Entwicklungen, Statistiken zur Wohnbauentwicklung, vielfältige kulturelle Veranstaltungen, einen interessanten Einblick in den BED, Businesspark Ehingen Donau, und vieles mehr umfasst das Jahrbuch auch wieder in diesem Jahr.

Auf insgesamt 124 Seiten kann das Ehinger Jahr in der Chronik bestaunt werden. Innerhalb Deutschlands aber auch weltweit in Länder wie die USA, Brasilien, Spanien bis nach Australien wird das Jahrbuch verschickt - ein Gruß der Freude macht.

Jahrbuch