Die Ehinger Innenstadt ist kurz vor dem Jahreswechsel knapp an einem Großbrand vorbeigeschrammt. Die Hecke am Schotterparkplatz an der Lindenstraße gegenüber der Lindenhalle stand auf einer Länge von 15 Meter in Flammen und musste per Großeinsatz der Feuerwehr Ehingen gelöscht werden.

Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget ist kein Mann, der zu Übertreibungen neigt. Ganz im Gegenteil. Den Heckenbrand in der Ehinger Lindenstraße, zu dem die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr alarmiert wurde, ordnet Burget allerdings als hochgefährlich ein.

Meterhohe Flammen

„Die Hecke stand auf einer Länge von rund 15 Metern in Flammen. Und die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel“, erklärt Burget. Beim Eintreffen der Feuerwehr wusste zudem niemand, ob sich auf dem Schotterparkplatz hinter der Hecke parkende Autos befinden, die ebenfalls hätten brennen können. „Der Funkenflug war enorm, deshalb haben wir auch die Alarmstufe erhöht“, sagt Burget. So wurden weitere Einsatzkräfte zur Feuerwache gerufen, um dort in Alarmbereitschaft zu sein. „Entweder, weil ein anderer Brand reinkommt, oder eben falls wir Verstärkung hätten anfordern müssen“, so Burget.

Ätherische Öle als Problem

Mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften konnte die Ehinger Feuerwehr jedoch den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. „Das Problem war, dass in der Thuja-Hecke ätherische Öle sind. Die brennen wie Zunder“, so Burget, der die Gefahr, dass durch den Funkenflug umliegende Gebäude und Bäume in Brand geraten konnten, als „hoch“ einschätzt. „Das galt es, zu verhindern. Vor allem die großen Bäume des Nachbargrundstücks am Haus Kögel waren in Gefahr. Hier haben wir großzügig gewässert und nach Glutnestern geschaut“, sagt Burget.

Durch das schnelle Eingreifen konnten die Einsatzkräfte um 0 Uhr den Einsatz an der Hecke kurz unterbrechen. „Es war ein besonderes Gefühl, auf der Lindenstraße mitten in Ehingen bei einem Einsatz das neue Jahr zu begrüßen. Während wir gelöscht haben, haben die Menschen um uns herum in der Innenstadt die Raketen steigen lassen“, erklärt Burget.

Bereits um 19.30 Uhr wurde die Ehinger Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft am Ehinger Mühlweg gerufen. „Es war ein Fehlalarm. Wir haben dennoch, wie immer, alles kontrolliert“, betont Burget. Mit dem Einsatz an der Lindenstraßen-Hecke, dem 392. im Jahr 2023, endete dann auch das Jahr der Ehinger Feuerwehr.

Polizei spricht von ruhiger Nacht

Auch Sicht der Polizei endete das Jahr 2023 indes ruhig. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm verliefen die Feierlichkeiten weitestgehend friedfertig und geordnet. In Einzelfällen mussten Streitigkeiten geschlichtet werden und es kam zu einzelnen Körperverletzungen. Organisierte, größere Veranstaltungen gab es keine, vielmehr versammelten sich die Menschen in den jeweiligen Orten an zentralen Plätzen, um den Jahreswechsel zu begehen.

Bereits vor Mitternacht verletzte sich in Ulm ein Mann schwer, als er mit einem Böller hantierte. Der Feuerwerkskörper explodierte in der Hand des 20-Jährigen, bevor dieser den Böller wegwerfen konnte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine nahe gelegene Klinik.

Gegen 0.50 Uhr musste die Feuerwehr in Laichingen ausrücken, nachdem eine noch nicht ausgekühlte Feuerwerksbatterie im Müllraum eines Mehrfamilienhauses entsorgt worden war. Dank dem schnellen Einsatz der Feuerwehr kam es nur zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden. In Biberach mussten Feuerwehr und Polizei gegen 01.05 Uhr ausrücken, nachdem eine Hecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten war. Das Feuer griff auf einen Carport mit zwei darin befindlichen Pkw über, auch das direkt angrenzende Wohngebäude wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 70.000 Euro. Die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandstiftung richten sich gegen eine 14-Jährige.

Gegen 2.15 Uhr warfen namentlich bekannte Täter in Biberach einen Böller in den Eingangsbereich eines Hauses. Durch die Detonation wurden die Klingelanlage, ein Kellerfenster und die Haustüre beschädigt.