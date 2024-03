Ehinger Frauen treffen sich zur Kirchenführung

In der Reihe „Frauenrunde - Frauenstunde“ gibt es am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr eine Führung in der Liebfrauenkirche mit Ulrike Krezdorn. Treffpunkt ist an der Kirche.

Einmal im Monat treffen sich Ehinger Frauen jeglichen Alters im Rahmen der Lokalen Agenda zum Austausch. Das abwechslungsreiche Programm der „Frauenrunde - Frauenstunde“ verbindet Spaß, Kreativität, Information und ein mit- und voneinander Lernen, heißt es in einer Mitteilung. Neue Gesichter sind willkommen. Bei Fragen können sich Interessierte per Whatsapp bei Maren Rapp unter der Telefonnummer 0177/8451113 melden.