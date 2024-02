Ausbrechen, das Leben radikal ändern, sein eigenes Ich suchen und vor allem finden. Davon träumen viele Menschen. Doch es zu wagen, es einfach zu tun, schreckt viele ab. Eine, die es einfach getan hat, ist die mittlerweile 39-jährige Ehingerin Claudia Bracevac. Sie hat ihren Job gekündigt, ohne einen Plan B zu haben. Nun ist die junge Frau eine erfolgreiche Autorin und gibt Workshops, die einem zeigen sollen, alles sein zu können.

Bilderbuchkarriere

Um zu verstehen, was im Leben von Claudia Bracevac passiert ist, muss der Blick in die Vergangenheit gehen. Die junge Frau hat eigentlich das hingelegt, was man beruflich durchaus als Bilderbuchkarriere bezeichnen kann. Im Jahr 2004 hat sie die Fremdsprachenschule in Riedlingen als Europakorrespondentin abgeschlossen, ging dann neun Monate ins spanische Valencia, um danach hier im Schwabenland beruflich durchzustarten. Bei der WMF in Geislingen begann die Karriere, parallel zum Job machte Claudia Bracevac noch den Bachelor in „International Business Communication“ und startete durch.

Ich bin damals in der Dusche des Hotelzimmers zusammengebrochen und habe nur noch geheult. Claudia Bracevac

„Es war ein extremer Job. Ich hatte pro Halbjahr rund 30 Flüge ins Ausland, stand permanent unter Druck. Es ging um immer mehr Profit, ich musste immer mehr verkaufen und merkte schnell, dass ich das so nicht lange machen konnte“, erklärt Claudia Bracevac. „Ich hatte das Gefühl, dass ich hier fehl am Platz bin, dass das alles nicht ich bin. Ich war zudem geistig und vor allem körperlich erschöpft und stand wirklich kurz vor dem Burn-Out“, betont die Ehingerin, die dann bei einer Auslandsreise in Schweden ein „Aha-Schock-Erlebnis“ hatte.

„Ich bin damals in der Dusche des Hotelzimmers zusammengebrochen und habe nur noch geheult“, sagt Bracevac. Hinzu kam, dass ihre Mutter schwer krebskrank wurde. „Meine Mutter, der Stress im Job, die fehlende Identifikation und der ständige Gedanke daran, dass das nicht alles sein kann, hat mich dann dazu bewogen, einfach zu kündigen“, betont die Ehingerin.

Tod der Mutter

Dieser Prozess wurde mit dem Tod der Mutter im Jahr 2012 hart begonnen und endete zwei Jahre später im August 2014. „Ich war 28 Jahre alt und habe einen wirklich gut bezahlten Job einfach gekündigt“, sagt Claudia Bracevac und erinnert sich sehr genau an den Moment, als sie mit ihrem Fiat 500 durch die Geislinger Werkstore gefahren ist. „Ich war plötzlich frei“, erklärt die junge Frau und hat dabei fast zehn Jahre später immer noch strahlende Augen.

Habe im Schreiben dabei auch meine Trauer über den Tod meiner Mutter verarbeitet, habe meine Gedanken, meine Gefühle niedergeschrieben. Claudia Bracevac

Dass ihre Kündigung nicht bei allen Freunden und Familienmitgliedern auf Wohlwollen gestoßen ist, war ihr damals schon klar. Vorwürfe, wie man als junge Frau solch einen Top-Job aufgeben könne, hörte sie oft. „Zumal ich ja keinen Plan B hatte. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht, was ich tun soll. Ich konnte ja auch nichts anderes als das, was ich im Job getan habe.“ Nur eines war ihr in diesem Moment klar geworden. „Das kann nicht alles sein. So kann es nicht weitergehen. Das alles bin nicht ich und macht mich kaputt.“

Ungewisse Zukunft

Mit einer kleinen Abfindung im Gepäck startete die Ehingerin dann das Abenteuer ungewisse Zukunft. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Was erfüllt mich? Wo kann ich kreativ sein? Wie kann ich anderen helfen und was bewegt mich?“ All diese Fragen standen im Raum, waren wie eine zu überbrückende Wand für die damals 28-Jährige, die dann damit begonnen hat, den berühmten Selbstfindungsprozess einzuleiten. „Ich habe begonnen, Tagebuch zu schreiben. Habe im Schreiben dabei auch meine Trauer über den Tod meiner Mutter verarbeitet, habe meine Gedanken, meine Gefühle niedergeschrieben. Auch meine heftige Lebensphase, in der mir alles zu viel war, habe ich niedergeschrieben“, sagt Bracevac. Und mit der Zeit stellte sich dann der Effekt ein, dass durch das Schreiben auch eine Art Selbsterkenntnis zu Tage gefördert wurde. „Plötzlich habe ich mich selber besser kennengelernt. Habe mich selber fühlen können.“

In der Zwischenzeit hat sich Claudia Bracevac mit diversen Nebenjobs finanziell über Wasser gehalten und sich dann im Jahr 2016 entschlossen, einen Kurs im kreativen Schreiben in Österreich zu belegen. „Ich war da nur fünf Tage. Aber dort hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass es sich geil anfühlt, zu Schreiben“, sagt sie und wusste dann, dass Schreiben zu „meinem Ding“ werden könnte. Nur was? Diese Frage, die sich alle, die Schreiben wollen, stellen, beschäftigte auch die Ehingerin. „Ich habe dann einen Kurs im Romanschreiben besucht und plötzlich haben die Dinge ihren Lauf genommen. Ich hatte auch Blockaden, hatte Ängste aber ich habe es geschafft.“

Bei Buchpreis unter den besten drei

Im Jahr 2018 erscheint dann ihr Erstlingswerk „Wir können alles sein“, das Claudia Bracevac unter dem Pseudonym Johanna Kramer im Selbstverlag (self-publishing) auf den Markt bringt. „Es ist als unbekannte Autorin unheimlich schwer, einen Verlag zu finden. Ich musste das Buch also selbst verlegen“, sagt Bracevac, die die Handlung nach Schottland verlegte - ein Land, in das sich die Ehingerin nach einem vierwöchigen Aufenthalt verliebte, speziell hat es ihr die Hauptstadt Edinburgh angetan. „Teile des Buches sind autobiografisch, andere Teile nicht.“

So geht es dabei um die Liebe zwischen zwei Frauen, die einen Altersabstand von 20 Jahren haben. Eine davon hat ihren Job gekündigt, der autobiografische Ansatz eben. „Ich will den Menschen damit sagen, dass jeder so leben soll, wie er es für richtig erachtet. Und es kommt eben darauf an, dass wir lieben können, egal wen.“

Den Moment, als per Post das erste Paket mit den druckfrischen Romanen in ihr Haus flatterte, wird Claudia Bracevac nie vergessen. „Unbeschreiblich ist das“, sagt sie. Angst, dass das Buch von Freunden und Familienmitgliedern als nicht gut befunden wird, hatte sie indes nie. „Jeder Autor hat Angst, dass das Buch nicht gut ist. Freunde und Familienmitglieder sind aber die falschen Kritiker“, sagt die Autorin, die bisher rund ein paar Tausend Printausgaben und E-Books von ihrem Erstlingswerk verkaufen konnte. Im Jahr 2019 hat es die Ehingerin beim Buchpreis „Scoutz-Award“ von 200 unter die besten Drei geschafft.

Raus aus dem Hamsterrad

„Um aus unserem Hamsterrad auszusteigen, müssen wir den Mut finden, unsere Komfortzone zu verlassen. Denn am Ende geht es um den Wunsch deines Herzens und nicht darum, was andere darüber denken“, sagt die Autorin rückblickend. Am 12. März kommt ihr viertes Buch „Glaube, Liebe, Schreibe“ heraus. Woher sie nun die Ideen für ihre Bücher hat? „Ganz einfach. Das ganze Leben ist eine Inspiration“, betont die heute 39-Jährige und sagt: „Erschaffe dir ein Leben, das du liebst. Wir alle müssen lernen, ob wir richtig sind, bei dem, was wir tun“, sagt sie. Dabei sei der Begriff der Freiheit sehr dehnbar. „Freiheit bedeutet doch, das auszuleben, was ich will. Da muss ich nicht unbedingt meinen Job kündigen. Ich finde nur, dass jeder Mensch es versuchen sollte, sich auszuleben“, betont Bracevac, die dabei auch an Spiritualität und Gott glaubt. „Jeder Mensch hat eine Gabe und ein Talent. Somit kann jeder Mensch die Welt bereichern. Und jeder Mensch hat tiefe Herzenswünsche, die er ausleben sollte“, erklärt die Ehingerin, die jeden Tag betet.

Was sie auf ihrem Weg bis zum heutigen Tag feststellen durfte, ist unter anderem ein gravierender Unterschied zwischen Männern und Frauen. „Ich gebe auch Workshops. Allerdings hat da noch nie ein Mann teilgenommen. Das liegt wohl daran, dass Männer es eher weniger mögen, sich schreibend mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen“, sagt Claudia Bracevac, die seit vielen Jahren in Ehingen verheiratet ist. Beim Blick in ihre Zukunft hofft sie darauf, weitere Bücher schreiben zu können. „Aktuell bin ich so glücklich, wie noch nie“, sagt die 39-Jährige und kann damit etwas behaupten, was viele in Zeiten wie diesen nicht können.