Ehingen Urspring landet Bigpoints im Kellerduell

Zwei echte Bigpoints im Abstiegskampf der 2. Basketball-Bundesliga Pro B hat das Team Ehingen Urspring am Sonntagabend geholt: Im Kellerduell beim TSV Tröster Breitengüßbach gab es nach einem Wechselbad und einem Herzschlagfinale einen 78:75-Erfolg.

Nach einem solchen sah es zunächst freilich gar nicht aus. Das Team in Green lag in den ersten beiden Vierteln zwischendurch mit 13 Punkten im Hintertreffen und ging mit einem 32:38-Rückstand in die Halbzeitpause. Zu Beginn des dritten Viertels läutete aber Daniel Zacek mit zwei Dreiern die Aufholjagd ein, die in eine 15-Punkte-Führung (67:52) rund siebeneinhalb Minuten vor Spielende mündeten. Dann jedoch kam Breitengüßbach zurück und 1:40 Minuten vor Schluss sogar zum 75:75-Ausgleich.

Eine Auszeit brachte das Team Ehingen Urspring zurück in die Spur: Mit einem Zweier-Korbleger besorgte Valtteri Albin Mervola das 77:75 aus Gästesicht. In den verbleibenden 1:20 Minuten vergaben beide Teams im Hexenkessel Hans-Jung-Halle mehrere Chancen unterm Korb, ehe erneut Mervola vier Skunden vor Schluss per Freiwurf den Deckel drauf machte. Ein abschließender Dreier-Versuch von Breitengüßbachs Timo Dippold verfehlte sein Ziel.

Damit bleibt das Team in Green in der Tabelle als Zwölfter knapp über dem Abstiegsstrich und distanzierte die Verfolger Black Forest Panthers und das neue Schlusslicht aus Breitengüßbach um jeweils zwei Punkte. Nächsten Samstag im Heimspiel gegen die BG Hessing Leitershofen (18 Uhr) besteht die Chance, noch etwas näher ans Tabellenmittelfeld heranzurücken.