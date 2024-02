Im Alter von 82 Jahren ist der Ehinger Alois Kloker verstorben. Kloker war nicht nur Gründer des Ehinger Lauftreffs und des Nordic-Walkling-Parks, sondern auch viele Jahre lang für die Fußballabteilung der TSG als Spieler und Trainer tätig. Zudem war Alois Kloker der Ehinger Daniel Düsentrieb. Er war ein Tüftler und Denker und der Gründer der Firma Planetroll in Munderkingen.

Sport und Erfindungen

Neben seiner Familie begeisterte sich Alois Kloker zeitlebens für zwei große Dinge. Sport und Erfindungen. Schon sehr früh ist das Interesse am Fußball bei Alois Kloker geweckt worden. Allerdings begann in den 1950er-Jahren der regelmäßige Spielbetrieb erst mit der C-Jugend. Daher drehte Kloker mit seinen Freunden zunächst die Runden auf dem Konvikt-Sportplatz am Groggensee in Ehingen. Unter Trainer Wilhelm Jakob begann für Alois Kloker in der Saison 1959/60 seine aktive Zeit als Fußballer bei der TSG Ehingen.

Kloker erinnerte sich in einem SZ-Porträt noch an das erste Spiel gegen den TSV Blaubeuren beim Hugo-Raff-Turnier. Nach seinen Worten dauerte es einige Zeit, bis er sich an das neue Spielsystem gewöhnt hatte. Die TSG Ehingen gehörte in diesen Jahren zu den stärksten Mannschaften in der A-Klasse (heute Bezirksliga Donau). Im Juni 1963 gewann die TSG Ehingen gegen den TSV Ertingen das entscheidende Spiel um den Aufstieg zur 2. Amateurliga, der die Ehinger dann ununterbrochen 24 Jahre angehörten.

Trainer in Granheim

Im Alter von 33 Jahren absolvierte Alois Kloker sein letztes Spiel bei den Aktiven und wechselte dann zur AH der TSG. In diesem Jahr, 1974, trat Josef Wekenmann an ihn heran und verpflichtete ihn als Trainer des SV Granheim. Klokers Engagement als Trainer auf der Ehinger Alb (B-Klasse) dauerte drei Jahre. Der härteste Gegner in dieser Zeit war der SV Oberdischingen.

Damals spielten auch die derzeitigen Bezirksligisten SV Uttenweiler und TSV Schelklingen (heute FV Schelklingen-Hausen) in dieser Spielklasse. Parallel zu der Trainertätigkeit in Granheim übernahm Alois Kloker ab 1974 den Vorsitz der AH Ehingen, einer eigenständigen Abteilung, die er 17 Jahre innehatte

Im Jahr 1992 gründete Alois Kloker den Lauftreff der TSG Ehingen, den er als Abteilungsleiter 20 Jahre führen sollte. Zudem gründete Kloker den Nordic-Walkling-Park in Ehingen.

Ab den 1990er-Jahren, als Kloker körperlich noch richtig fit war, ist der Ehinger rund 30 Marathons gelaufen. „Der erste war 1991 in München. Zudem war ich zweimal beim New-York-Marathon, war 1996 in Boston, 1997 in Honolulu auf Hawaii und bin die Marathons in London, Berlin, Paris und Wien gelaufen“, erzählte Kolker in einem gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Besonders stolz war Kloker immer darauf, dass er alle seine Läufe auch beenden konnte.

Gründer von Planetroll

Doch nicht nur der Sport stand bei den Verstorbenen ganz oben. Auch die Technik und das Tüfteln waren Leidenschaften von ihm. So war Kloker Gründer der Munderkinger Firma Planetroll und gilt als Erfinder des ersten stufenlosen Getriebes ohne Kupplung.

Er entwickelte das Getriebe so, dass es von der elektrischen Zahnbürste bis zum Großfahrzeug einsetzbar war. Kloker hatte im Laufe seines Lebens viele Dinge entwickelt, die er sich patentieren ließ. Er baute beispielsweise eine Ballmaschine fürs Tennis und Tischtennis sowie eine Putzmaschine für Kegelbahnen.

Kloker war aber auch ein fürsorglicher Ehemann, Vater und Großvater und ein Mensch, der sich selbst trotz seiner Erfolge nie in den Vordergrund gestellt hat. Mit Alois Kloker verliert Ehingen einen besonderen Mann, der seine Familie, seine Heimat, seinen Sport und vor allem seine TSG geliebt hat.