Mit einer interessanten Personal-Meldung startet der SSV Ehingen-Süd ins neue Jahr. Der Verbandsligist verstärkte sich zum 1. Januar 2024 mit Maurice Strobel.

Der 27-Jährige wechselt mit der Empfehlung von 177 Spielen in den vergangenen sieben Jahren für den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen nach Kirchbierlingen und soll dort möglichst die im Sommer durch den Abgang von unter anderem Filip Sapina entstandene Lücke im Mittelfeld schließen. Der ursprünglich für diese Aufgabe vorgesehene, aber beim SSV Ehingen-Süd nicht wirklich überzeugende und in Tritt kommende Daniel Fernandes hat nach seiner vorzeitigen Vertragsauflösung mittlerweile bei Bezirksligist Türkgücü Ulm (Bezirk Donau/Iller) angeheuert. Dort trifft er zukünftig auf seinen Ex-Mannschaftskollegen Tim Schweizer. Der Abwehrspieler trat bereits im vergangenen Herbst aus privaten Gründen mit dem Fußball kürzer und wechselte in der Winterpause nun ebenfalls in die Bezirksliga Donau/Iller zum SV Jungingen.

Beim SSV Ehingen-Süd freut man sich derweil über den Neuzugang aus Illertissen. Bei Maurice Strobel stand zuletzt der Abschluss seines Studiums im Fokus, dem nun auch der Einstieg ins Berufsleben folgen soll. Daher kam der Mittelfeldakteur mit dem Spitznamen „Götze“ in der laufenden Regionalliga-Saison für Illertissen nur auf sechs Einsätze, war in der Saison zuvor mit 31 absolvierten Liga-Spielen (4 Tore/3 Assists) allerdings fester Bestandteil der Elf von Trainer Holger Bachthaler. Zudem spielte der offensive Mittelfspieler auch bei den zwei jüngsten Verbandspokal-Siegen des FV Illertissen immer eine wichtige Rolle.